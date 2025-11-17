В Донецке и Горловке пропал свет

ДОНЕЦК, 17 ноя — РИА Новости. В нескольких районах Донецка пропало электроснабжение, передает корреспондент РИА Новости.
Электричество пропало по меньшей мере в центральном Ворошиловском районе, а также Куйбышевском, Калинининском, Киевском районах. В домах и на улицах также отсутствует освещение.
Нет света и в Горловке, расположенной в 50 километрах севернее Донецка. Как сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько, прогнозов по восстановлению энергоснабжения нет.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
