Рейтинг@Mail.ru
Бывший руководитель "Межрегионсоюзэнерго" получил 22 года - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:28 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/sud-2055584234.html
Бывший руководитель "Межрегионсоюзэнерго" получил 22 года
Бывший руководитель "Межрегионсоюзэнерго" получил 22 года - РИА Новости, 17.11.2025
Бывший руководитель "Межрегионсоюзэнерго" получил 22 года
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 22 годам колонии бывшего руководителя "Межрегионсоюзэнерго" Юрия Шульгина по делу о мошенничестве и организации... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T22:28:00+03:00
2025-11-17T22:28:00+03:00
происшествия
россия
москва
ирина волк
россети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20251116/sud-2055336036.html
https://ria.ru/20251105/rossija-2053036274.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, ирина волк, россети
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк, Россети
Бывший руководитель "Межрегионсоюзэнерго" получил 22 года

Шульгин получил 22 года колонии по делу о мошенничестве и организации ОПГ

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 22 годам колонии бывшего руководителя "Межрегионсоюзэнерго" Юрия Шульгина по делу о мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговором Замоскворецкого районного суда города Москвы Шульгин Юрий Владимирович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 УК РФ; частью 4 статьи 159 УК РФ и двух преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ, и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом", - рассказали в пресс-службе.
Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Суд отказался смягчить наказание чиновнику, укравшему 900 миллионов рублей
16 ноября, 20:35
Как сообщала в марте 2021 года официальный представитель МВД Ирина Волк, полиция задержала одиннадцать подозреваемых по делу о хищении более десяти миллиардов рублей у производителей электроэнергии и сетевых компаний, входящих в госкорпорацию "Россети". Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения.
По версии следствия, мошенники действовали под прикрытием АО "Межрегионсоюзэнерго", которое возглавляли Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц. Подконтрольные сбытовые компании вели непрофильную финансовую деятельность: выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили деньги в уставной капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования. Операции финансировали кредитами от Мосуралбанка. Благодаря им участники сговора создали формальные основания для вывода денег из оборота единой энергосистемы России на счета частных лиц и подконтрольных соучастникам фирм, считают следователи.
Искусственно создаваемая сбытовыми компаниями кредиторская задолженность перед вышеуказанными контрагентами погашалась за счет средств, полученных от потребителей электрической энергии. При этом оплата за услуги поставщиков энергоресурсов не осуществлялась под предлогом дефицита оборотных средств, отмечала Волк.
По ее словам, всего с 2004 по 2019 год злоумышленники вывели в подконтрольные им зарубежные фирмы более десяти миллиардов рублей. Они должны были использоваться для оптовых закупок электроэнергии у генерирующих компаний, выполнения государственных инвестиционных программ в сфере энергетики, модернизации и поддержания работоспособного состояния технических сетей.
Суд - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Обвиняемые в хищении 16,6 миллиарда рублей у банка предстанут перед судом
5 ноября, 18:20
 
ПроисшествияРоссияМоскваИрина ВолкРоссети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала