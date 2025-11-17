Бывший руководитель "Межрегионсоюзэнерго" получил 22 года

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 22 годам колонии бывшего руководителя "Межрегионсоюзэнерго" Юрия Шульгина по делу о мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Приговором Замоскворецкого районного суда города Москвы Шульгин Юрий Владимирович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 УК РФ ; частью 4 статьи 159 УК РФ и двух преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ, и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщала в марте 2021 года официальный представитель МВД Ирина Волк , полиция задержала одиннадцать подозреваемых по делу о хищении более десяти миллиардов рублей у производителей электроэнергии и сетевых компаний, входящих в госкорпорацию " Россети ". Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, мошенники действовали под прикрытием АО "Межрегионсоюзэнерго", которое возглавляли Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц. Подконтрольные сбытовые компании вели непрофильную финансовую деятельность: выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили деньги в уставной капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования. Операции финансировали кредитами от Мосуралбанка. Благодаря им участники сговора создали формальные основания для вывода денег из оборота единой энергосистемы России на счета частных лиц и подконтрольных соучастникам фирм, считают следователи.

Искусственно создаваемая сбытовыми компаниями кредиторская задолженность перед вышеуказанными контрагентами погашалась за счет средств, полученных от потребителей электрической энергии. При этом оплата за услуги поставщиков энергоресурсов не осуществлялась под предлогом дефицита оборотных средств, отмечала Волк.