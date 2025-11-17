Суд арестовал экс-главу округа Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 17 ноя - РИА Новости. Суд в Калининграде отправил под арест на два месяца экс-главу Советского городского округа, который обвиняется в мошенничестве на 40 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ.
"Только что Ленинградским районным судом города Калининграда удовлетворено ходатайство следователя СУСК России по Калининградской области об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 15 января 2026 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного СУСК.
По версии следствия, обвиняемый в 2017 году, будучи советником главы Гурьевского городского округа, предложил директору муниципального автономного учреждения еженедельно передавать ему 75% от прибыли предприятия под предлогом урегулирования различных вопросов, в том числе с правоохранителями. Отмечается, что в реальности чиновник таких возможности не имел.
Как полагает СК, с сентября 2017 по ноябрь 2025 года обвиняемый, уже будучи заместителем главы, а впоследствии - и главой Советского городского округа, получил от директора предприятия не менее 40 миллионов рублей. Подчеркивается, что в ноябре 2025 года его преступные действия пресечены сотрудниками регионального УФСБ России.
Главой Советска с 2021 по июнь 2025 года был Евгений Макаров, карьеру политика он начал в 2009 году в администрации Гурьевского округа, сообщали региональные СМИ.