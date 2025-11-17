Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал экс-главу округа Калининградской области - РИА Новости, 17.11.2025
18:58 17.11.2025 (обновлено: 19:39 17.11.2025)
Суд арестовал экс-главу округа Калининградской области
Суд арестовал экс-главу округа Калининградской области - РИА Новости, 17.11.2025
Суд арестовал экс-главу округа Калининградской области
Суд в Калининграде отправил под арест на два месяца экс-главу Советского городского округа, который обвиняется в мошенничестве на 40 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 17.11.2025
происшествия
калининград
россия
калининградская область
евгений макаров
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, калининград, россия, калининградская область, евгений макаров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калининград, Россия, Калининградская область, Евгений Макаров, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал экс-главу округа Калининградской области

СК: суд отправил под арест экс-главу округа Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 17 ноя - РИА Новости. Суд в Калининграде отправил под арест на два месяца экс-главу Советского городского округа, который обвиняется в мошенничестве на 40 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ.
"Только что Ленинградским районным судом города Калининграда удовлетворено ходатайство следователя СУСК России по Калининградской области об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 15 января 2026 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного СУСК.
По версии следствия, обвиняемый в 2017 году, будучи советником главы Гурьевского городского округа, предложил директору муниципального автономного учреждения еженедельно передавать ему 75% от прибыли предприятия под предлогом урегулирования различных вопросов, в том числе с правоохранителями. Отмечается, что в реальности чиновник таких возможности не имел.
Как полагает СК, с сентября 2017 по ноябрь 2025 года обвиняемый, уже будучи заместителем главы, а впоследствии - и главой Советского городского округа, получил от директора предприятия не менее 40 миллионов рублей. Подчеркивается, что в ноябре 2025 года его преступные действия пресечены сотрудниками регионального УФСБ России.
Главой Советска с 2021 по июнь 2025 года был Евгений Макаров, карьеру политика он начал в 2009 году в администрации Гурьевского округа, сообщали региональные СМИ.
Рустэм Зайнуллин - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Вице-губернатора Белгородской области арестовали по статье о мошенничестве
23 июня, 09:18
 
ПроисшествияКалининградРоссияКалининградская областьЕвгений МакаровСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
