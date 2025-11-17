Суд арестовал экс-главу округа Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 17 ноя - РИА Новости. Суд в Калининграде отправил под арест на два месяца экс-главу Советского городского округа, который обвиняется в мошенничестве на 40 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ.

По версии следствия, обвиняемый в 2017 году, будучи советником главы Гурьевского городского округа, предложил директору муниципального автономного учреждения еженедельно передавать ему 75% от прибыли предприятия под предлогом урегулирования различных вопросов, в том числе с правоохранителями. Отмечается, что в реальности чиновник таких возможности не имел.