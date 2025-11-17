Фигурант дела о хищениях в Курской области заявил, что хотел заработать

КУРСК, 17 ноя - РИА Новости. Фигурант дела о хищениях при строительстве фортификаций экс-депутат Курской облдумы Максим Васильев заявил в суде, что на возведении укреплений в приграничье планировал заработать, а когда понял, что это является хищением, уже "было поздно", передает корреспондент РИА Новости.
"Я намерен был заработать. А потом, когда я был вовлечён во всю эту историю, понял все, что это является фактически хищением, но как бы уже было поздно", - ответил Васильев на вопрос, почему он решил поучаствовать в преступной схеме, по видеосвязи из Мещанского райсуда Москвы.
Уголовное дело Васильева выделено в отдельное производство: он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Ленинский районный суд Курска рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.
В конце апреля суд в Москве санкционировал арест Васильева, обвиняемого по статье УК РФ "Присвоение или растрата". Тогда он частично признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием.