Фигурант дела о хищениях в Курской области заявил, что хотел заработать - РИА Новости, 17.11.2025
16:23 17.11.2025
Фигурант дела о хищениях в Курской области заявил, что хотел заработать
Фигурант дела о хищениях в Курской области заявил, что хотел заработать

КУРСК, 17 ноя - РИА Новости. Фигурант дела о хищениях при строительстве фортификаций экс-депутат Курской облдумы Максим Васильев заявил в суде, что на возведении укреплений в приграничье планировал заработать, а когда понял, что это является хищением, уже "было поздно", передает корреспондент РИА Новости.
"Я намерен был заработать. А потом, когда я был вовлечён во всю эту историю, понял все, что это является фактически хищением, но как бы уже было поздно", - ответил Васильев на вопрос, почему он решил поучаствовать в преступной схеме, по видеосвязи из Мещанского райсуда Москвы.
Уголовное дело Васильева выделено в отдельное производство: он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Ленинский районный суд Курска рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.
В конце апреля суд в Москве санкционировал арест Васильева, обвиняемого по статье УК РФ "Присвоение или растрата". Тогда он частично признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием.
Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виталий Кушнарев на заседании Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Суд в Ростове-на-Дону сохранил арест на имущество семьи Кушнарева
ПроисшествияМоскваКурскРоссияВладимир Лукин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
