Фигурант дела о хищениях в Курской области заявил, что хотел заработать

КУРСК, 17 ноя - РИА Новости. Фигурант дела о хищениях при строительстве фортификаций экс-депутат Курской облдумы Максим Васильев заявил в суде, что на возведении укреплений в приграничье планировал заработать, а когда понял, что это является хищением, уже "было поздно", передает корреспондент РИА Новости.