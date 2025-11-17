Суд признал заочный приговор главреду "Важных историй"* законным

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный приговор в виде 8,5 лет лишения свободы главреду "Важных историй"* Роману Анину* (СМИ и журналист признаны иноагентами в РФ) по делу о распространении фейков об армии, сообщили РИА Новости в суде.