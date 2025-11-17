Рейтинг@Mail.ru
Суд признал заочный приговор главреду "Важных историй"* законным - РИА Новости, 17.11.2025
16:18 17.11.2025
Суд признал заочный приговор главреду "Важных историй"* законным
Суд признал заочный приговор главреду "Важных историй"* законным - РИА Новости, 17.11.2025
Суд признал заочный приговор главреду "Важных историй"* законным
Мосгорсуд признал законным заочный приговор в виде 8,5 лет лишения свободы главреду "Важных историй"* Роману Анину* (СМИ и журналист признаны иноагентами в РФ)... РИА Новости, 17.11.2025
происшествия, россия, москва, московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Московский городской суд
Суд признал заочный приговор главреду "Важных историй"* законным

Мосгорсуд признал заочный приговор главреду "Важных историй" Анину законным

© РИА Новости / Мария Девахина
Здание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный приговор в виде 8,5 лет лишения свободы главреду "Важных историй"* Роману Анину* (СМИ и журналист признаны иноагентами в РФ) по делу о распространении фейков об армии, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговор Дорогомиловского суда Москвы оставлен без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - рассказали в суде.
Дорогомиловский суд столицы в конце марта заочно приговорил Анина* и журналистку Екатерину Фомину к 8,5 годам колонии. Их признали виновными в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.
Ранее МВД объявило Анина* в розыск, он заочно арестован в РФ.
* СМИ и журналист признаны иноагентами в РФ
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Экс-директор "Радио Свобода"* не смогла оспорить срок за фейки о ВС России
3 октября, 15:18
 
ПроисшествияРоссияМоскваМосковский городской суд
 
 
