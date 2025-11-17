https://ria.ru/20251117/sud-2055509495.html
Суд признал заочный приговор главреду "Важных историй"* законным
Суд признал заочный приговор главреду "Важных историй"* законным - РИА Новости, 17.11.2025
Суд признал заочный приговор главреду "Важных историй"* законным
Мосгорсуд признал законным заочный приговор в виде 8,5 лет лишения свободы главреду "Важных историй"* Роману Анину* (СМИ и журналист признаны иноагентами в РФ)... РИА Новости, 17.11.2025
