Суд в Ростове-на-Дону сохранил арест на имущество семьи Кушнарева

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону постановил сохранить арест, наложенный на имущество семьи бывшего замгубернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, до уплаты назначенного ему штрафа, сообщил РИА Новости представитель объединенной пресс-службы судов региона.

В понедельник суд признал Кушнарева виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему) и назначил ему 13 лет лишения свободы и штраф в 475 миллионов рублей.

"Арест, наложенный на имущество, будет сохранен до исполнения приговора в части штрафа", - сказал собеседник агентства, добавив, что имущество может быть реализовано в счет уплаты штрафа.

По версии следствия, Кушнарев в октябре 2024 года в Ростове-на-Дону потребовал от директора ООО "Т-Транс" 95 миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории региона, выполняемых в рамках госконтрактов, и их своевременную оплату.

Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области , и 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 миллионов рублей Кушнарев был задержан.