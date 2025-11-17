Рейтинг@Mail.ru
Суд в Ростове-на-Дону сохранил арест на имущество семьи Кушнарева
16:11 17.11.2025
Суд в Ростове-на-Дону сохранил арест на имущество семьи Кушнарева
Суд в Ростове-на-Дону сохранил арест на имущество семьи Кушнарева
Суд в Ростове-на-Дону сохранил арест на имущество семьи Кушнарева

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону постановил сохранить арест, наложенный на имущество семьи бывшего замгубернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, до уплаты назначенного ему штрафа, сообщил РИА Новости представитель объединенной пресс-службы судов региона.
В понедельник суд признал Кушнарева виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему) и назначил ему 13 лет лишения свободы и штраф в 475 миллионов рублей.
"Арест, наложенный на имущество, будет сохранен до исполнения приговора в части штрафа", - сказал собеседник агентства, добавив, что имущество может быть реализовано в счет уплаты штрафа.
Как ранее сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона, Басманный суд Москвы арестовал имущество родственников Кушнарева на общую сумму более 276,6 миллиона рублей. Среди арестованного имущества автомобили Toyota Land Cruiser 200, Audi Q5, мотоцикл Harley-Davidson, охотничье ружье "Benelli Raffaello", земельные участки, нежилые помещения и здания в Морозовске, Аксайском районе, Москве, Ростове-на-Дону.
По версии следствия, Кушнарев в октябре 2024 года в Ростове-на-Дону потребовал от директора ООО "Т-Транс" 95 миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории региона, выполняемых в рамках госконтрактов, и их своевременную оплату.
Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области, и 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 миллионов рублей Кушнарев был задержан.
Кроме того, Кушнарев в ноябре 2024 года незаконно приобрел огнестрельный пистолет марки "Кольт" и патроны к нему, которые хранил без соответствующего разрешения в своем доме.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Бастрыкин попросил возбудить дело о взяточничестве против судьи из Курска
ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияРостовская область
 
 
