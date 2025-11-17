https://ria.ru/20251117/sud-2055489709.html
Налоговые органы попросили взыскать с Портнягина более 800 миллионов рублей
Налоговые органы попросили взыскать с Портнягина более 800 миллионов рублей - РИА Новости, 17.11.2025
Налоговые органы попросили взыскать с Портнягина более 800 миллионов рублей
Наро-Фоминский городской суд Московской области зарегистрировал административное исковое заявление ИФНС о взыскании с предпринимателя Дмитрия Портнягина более 800 миллионов рублей
Налоговые органы попросили взыскать с Портнягина более 800 миллионов рублей
ИФНС попросила взыскать с Портнягина более 800 млн рублей
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Наро-Фоминский городской суд Московской области зарегистрировал административное исковое заявление ИФНС о взыскании с предпринимателя Дмитрия Портнягина более 800 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В Наро-Фоминский городской суд Московской области
поступило административное исковое заявление ИФНС России
по г. Наро-Фоминску
о взыскании с блогера Портнягина Д.С. задолженности по налогам на сумму более 800 миллионов рублей", - сообщили в суде.
Как уточнили в суде, налоговая инспекция по Наро-Фоминску провела выездную налоговую проверку индивидуального предпринимателя Портнягина
, в ходе которой были выявлены нарушения при исчислении и соблюдении сроков уплаты налогов.
Поскольку ИП Портнягин не имеет расчетного счета, взыскание задолженности в порядке, предусмотренном ст. 46, 47 НК РФ (взыскание налога за счет денежных средств на счетах налогоплательщика; взыскание задолженности за счёт иного имущества налогоплательщика) не представляется возможным.
В связи с этим ИФНС просит взыскать с Портнягина образовавшуюся задолженность в судебном порядке, уточнили в инстанции.
Беседа по иску назначена на 3 декабря.