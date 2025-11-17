Рейтинг@Mail.ru
Налоговые органы попросили взыскать с Портнягина более 800 миллионов рублей - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/sud-2055489709.html
Налоговые органы попросили взыскать с Портнягина более 800 миллионов рублей
Налоговые органы попросили взыскать с Портнягина более 800 миллионов рублей - РИА Новости, 17.11.2025
Налоговые органы попросили взыскать с Портнягина более 800 миллионов рублей
Наро-Фоминский городской суд Московской области зарегистрировал административное исковое заявление ИФНС о взыскании с предпринимателя Дмитрия Портнягина более... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T15:24:00+03:00
2025-11-17T15:24:00+03:00
московская область (подмосковье)
россия
наро-фоминск
дмитрий портнягин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009779045_0:112:2949:1771_1920x0_80_0_0_6e7381db732f5e8f8c67151586084e19.jpg
https://ria.ru/20251114/obvinenie-2054996419.html
https://ria.ru/20251114/sud-2054992337.html
московская область (подмосковье)
россия
наро-фоминск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009779045_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_e2d3755a5bbb8530c540313d684c29e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), россия, наро-фоминск, дмитрий портнягин
Московская область (Подмосковье), Россия, Наро-Фоминск, Дмитрий Портнягин
Налоговые органы попросили взыскать с Портнягина более 800 миллионов рублей

ИФНС попросила взыскать с Портнягина более 800 млн рублей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДмитрий Портнягин
Дмитрий Портнягин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Дмитрий Портнягин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Наро-Фоминский городской суд Московской области зарегистрировал административное исковое заявление ИФНС о взыскании с предпринимателя Дмитрия Портнягина более 800 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В Наро-Фоминский городской суд Московской области поступило административное исковое заявление ИФНС России по г. Наро-Фоминску о взыскании с блогера Портнягина Д.С. задолженности по налогам на сумму более 800 миллионов рублей", - сообщили в суде.
Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Обвинение попросило заочно приговорить блогера Дудя* почти к двум годам
14 ноября, 14:43
Как уточнили в суде, налоговая инспекция по Наро-Фоминску провела выездную налоговую проверку индивидуального предпринимателя Портнягина, в ходе которой были выявлены нарушения при исчислении и соблюдении сроков уплаты налогов.
Поскольку ИП Портнягин не имеет расчетного счета, взыскание задолженности в порядке, предусмотренном ст. 46, 47 НК РФ (взыскание налога за счет денежных средств на счетах налогоплательщика; взыскание задолженности за счёт иного имущества налогоплательщика) не представляется возможным.
В связи с этим ИФНС просит взыскать с Портнягина образовавшуюся задолженность в судебном порядке, уточнили в инстанции.
Беседа по иску назначена на 3 декабря.
Блогер Александра Митрошина у здания Тверского районного суда в Москве. Слева: супруг Митрошиной Тимур Кошкаров - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Суд рассмотрит заявление ФНС о банкротстве блогера Митрошиной
14 ноября, 14:28
 
Московская область (Подмосковье)РоссияНаро-ФоминскДмитрий Портнягин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала