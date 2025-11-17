Налоговые органы попросили взыскать с Портнягина более 800 миллионов рублей

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Наро-Фоминский городской суд Московской области зарегистрировал административное исковое заявление ИФНС о взыскании с предпринимателя Дмитрия Портнягина более 800 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"В Наро-Фоминский городской суд Московской области поступило административное исковое заявление ИФНС России по г. Наро-Фоминску о взыскании с блогера Портнягина Д.С. задолженности по налогам на сумму более 800 миллионов рублей", - сообщили в суде.

Как уточнили в суде, налоговая инспекция по Наро-Фоминску провела выездную налоговую проверку индивидуального предпринимателя Портнягина , в ходе которой были выявлены нарушения при исчислении и соблюдении сроков уплаты налогов.

Поскольку ИП Портнягин не имеет расчетного счета, взыскание задолженности в порядке, предусмотренном ст. 46, 47 НК РФ (взыскание налога за счет денежных средств на счетах налогоплательщика; взыскание задолженности за счёт иного имущества налогоплательщика) не представляется возможным.

В связи с этим ИФНС просит взыскать с Портнягина образовавшуюся задолженность в судебном порядке, уточнили в инстанции.