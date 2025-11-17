https://ria.ru/20251117/sud-2055455235.html
В Сингапуре вынесли приговор австралийцу, напавшему на Ариану Гранде
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Суд в Сингапуре приговорил гражданина Австралии, напавшего на американскую певицу и актрису Ариану Гранде, к девяти дням тюремного заключения, сообщает газета Straits Times
Инцидент произошел на прошлой неделе во время премьеры второго фильма дилогии "Злая" в островном городе-государстве. Как было установлено, на актрису набросился 25-летний Джонсон Вэнь, который для этого перепрыгнул через ограждения.
В ходе судебных слушаний в понедельник выяснилось, что Вэнь является "серийным нарушителем". Он известен срывами нескольких международных мероприятий, среди которых концерт Кэти Перри
в Сиднее
в июне и финал мужского забега на 100 метров на Олимпийских играх 2024 года в Париже
. Обвинение требовало для австралийца неделю тюремного заключения.
Вынося приговор, судья Го отметил, что ранее Вэнь не сталкивался с какими-либо последствиями.
"Возможно, Вы думали, что здесь произойдет то же самое, но Вы ошибаетесь. Вам следует помнить, что у действий всегда есть последствия", - сказал судья Го.
Несмотря на согласие с ходатайством обвинения о недельном тюремном заключении, судья Го заявил об уместности "небольшого повышения" срока. В итоге нарушитель был осужден на девять дней лишения свободы.