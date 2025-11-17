Рейтинг@Mail.ru
В Сингапуре вынесли приговор австралийцу, напавшему на Ариану Гранде - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/sud-2055455235.html
В Сингапуре вынесли приговор австралийцу, напавшему на Ариану Гранде
В Сингапуре вынесли приговор австралийцу, напавшему на Ариану Гранде - РИА Новости, 17.11.2025
В Сингапуре вынесли приговор австралийцу, напавшему на Ариану Гранде
Суд в Сингапуре приговорил гражданина Австралии, напавшего на американскую певицу и актрису Ариану Гранде, к девяти дням тюремного заключения, сообщает газета... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T13:39:00+03:00
2025-11-17T13:39:00+03:00
сингапур (город)
австралия
сидней
кэти перри (хадсон)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002664364_0:177:2867:1790_1920x0_80_0_0_ca58f60a196f06551c30a78974700bb9.jpg
https://ria.ru/20251117/kruz-2055420478.html
https://ria.ru/20250704/perri-2027123874.html
сингапур (город)
австралия
сидней
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002664364_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_085b5dc8e67496bdd4fe3e1ba34859b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сингапур (город), австралия, сидней, кэти перри (хадсон), в мире
Сингапур (город), Австралия, Сидней, Кэти Перри (Хадсон), В мире
В Сингапуре вынесли приговор австралийцу, напавшему на Ариану Гранде

Суд Сингапура приговорил австралийца к ( дням тюрьмы за нападение на Гранде

© Getty Images / Michael BucknerАриана Гранде на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния
Ариана Гранде на 97-й ежегодной премии Оскар в Голливуде, Калифорния - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Getty Images / Michael Buckner
Ариана Гранде на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Суд в Сингапуре приговорил гражданина Австралии, напавшего на американскую певицу и актрису Ариану Гранде, к девяти дням тюремного заключения, сообщает газета Straits Times.
Инцидент произошел на прошлой неделе во время премьеры второго фильма дилогии "Злая" в островном городе-государстве. Как было установлено, на актрису набросился 25-летний Джонсон Вэнь, который для этого перепрыгнул через ограждения.
Американский актер Том Круз получил почетную премию Оскар. 16 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Том Круз получил почетную премию "Оскар"
Вчера, 12:10
В ходе судебных слушаний в понедельник выяснилось, что Вэнь является "серийным нарушителем". Он известен срывами нескольких международных мероприятий, среди которых концерт Кэти Перри в Сиднее в июне и финал мужского забега на 100 метров на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Обвинение требовало для австралийца неделю тюремного заключения.
Вынося приговор, судья Го отметил, что ранее Вэнь не сталкивался с какими-либо последствиями.
"Возможно, Вы думали, что здесь произойдет то же самое, но Вы ошибаетесь. Вам следует помнить, что у действий всегда есть последствия", - сказал судья Го.
Несмотря на согласие с ходатайством обвинения о недельном тюремном заключении, судья Го заявил об уместности "небольшого повышения" срока. В итоге нарушитель был осужден на девять дней лишения свободы.
Кэти Перри и Орландо Блум на церемонии открытия Музея Американской киноакадемии - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Кэти Перри и Орландо Блум расстались
4 июля, 11:09
 
Сингапур (город)АвстралияСиднейКэти Перри (Хадсон)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала