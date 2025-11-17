Рейтинг@Mail.ru
Суд заочно приговорил экс-премьера Бангладеш к смертной казни - РИА Новости, 17.11.2025
12:45 17.11.2025
Суд заочно приговорил экс-премьера Бангладеш к смертной казни
Суд заочно приговорил экс-премьера Бангладеш к смертной казни - РИА Новости, 17.11.2025
Суд заочно приговорил экс-премьера Бангладеш к смертной казни
Суд в Бангладеш вынес приговор экс-премьеру Шейх Хасине, заочно приговорив ее к пожизненному заключению и смертной казни за преступления против человечности,... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T12:45:00+03:00
2025-11-17T12:45:00+03:00
в мире
бангладеш
индия
шейх хасина
бангладеш
индия
в мире, бангладеш, индия, шейх хасина
В мире, Бангладеш, Индия, Шейх Хасина
Суд заочно приговорил экс-премьера Бангладеш к смертной казни

Суд в Бангладеш заочно приговорил экс-премьера Хасину к пожизненному и казни

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноя - РИА Новости. Суд в Бангладеш вынес приговор экс-премьеру Шейх Хасине, заочно приговорив ее к пожизненному заключению и смертной казни за преступления против человечности, заседание трибунала транслируется на сайте суда.
Трибунал признал бывшего премьер-министра виновным по всем пяти пунктам обвинения в преступлениях против человечности.
"Шейх Хасина и ее главные помощники были признаны виновными в совершении преступлений против человечности. Основываясь на уликах против них, суд Бангладеш приговорил Шейх Хасину к тюремному заключению до наступления естественной смерти по ее первому обвинению - подстрекательству к насилию, приказу об убийстве и бездействию с целью предотвращения злодеяний", - заявил один из судей.
По ряду других обвинений суд приговорил экс-премьера к смертной казни.
Помимо Хасины обвинения выдвинуты бывшему министру внутренних дел Асадуззаману Хану Камалю и бывшему генеральному инспектору полиции Чоудхури Абдулле Аль-Мамуну. Мамун единственный из обвиняемых находится под стражей, он признал свою вину и выступил свидетелем обвинения по этому делу.
Хасина находится в Индии с 5 августа прошлого года, после того как она бежала из Бангладеш на фоне студенческих протестов, которые свергли ее 16-летний режим.
Временное правительство Бангладеш пришло к власти в августе 2024 года после студенческих протестов и массовых беспорядков, в результате которых было свергнуто правительство премьер-министра Шейх Хасины, занимавшей этот пост с 2009 по 2024 год. Бывший премьер покинула страну и направилась в Индию. В ходе протестов и попыток их подавления правительством Хасины в Бангладеш погибли более полутора тысяч человек, более 25 тысяч были ранены
