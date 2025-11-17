Суд заочно приговорил экс-премьера Бангладеш к смертной казни

Помимо Хасины обвинения выдвинуты бывшему министру внутренних дел Асадуззаману Хану Камалю и бывшему генеральному инспектору полиции Чоудхури Абдулле Аль-Мамуну. Мамун единственный из обвиняемых находится под стражей, он признал свою вину и выступил свидетелем обвинения по этому делу.

Временное правительство Бангладеш пришло к власти в августе 2024 года после студенческих протестов и массовых беспорядков, в результате которых было свергнуто правительство премьер-министра Шейх Хасины, занимавшей этот пост с 2009 по 2024 год. Бывший премьер покинула страну и направилась в Индию. В ходе протестов и попыток их подавления правительством Хасины в Бангладеш погибли более полутора тысяч человек, более 25 тысяч были ранены