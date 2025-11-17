Рейтинг@Mail.ru
Наемнику из Канады, воевавшему за ВСУ, заочно вынесли приговор - РИА Новости, 17.11.2025
11:46 17.11.2025
Наемнику из Канады, воевавшему за ВСУ, заочно вынесли приговор
Наемник из Канады Мицуки Икедзо, воюющий на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 17.11.2025
в мире
россия
канада
киев
следственный комитет россии (ск рф)
россия
канада
киев
Новости
Наемнику из Канады, воевавшему за ВСУ, заочно вынесли приговор

СК: воевавшего за ВСУ наемника из Канады заочно приговорили к 14 годам колонии

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Наемник из Канады Мицуки Икедзо, воюющий на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора (заочно) в отношении гражданина Канады Икедзо Мицуки. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество)... Судом ему вынесен приговор (заочно) в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.
Установлено, что Икедзо с 2022 года в качестве наемника в составе украинского вооруженного формирования участвует в боях против представителей силовых структур ДНР и ЛНР, а также военнослужащих ВС РФ. Отмечается, что до этого наемник прошел необходимую военную подготовку и был обеспечен оружием, боеприпасами и специальным снаряжением.
