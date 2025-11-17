https://ria.ru/20251117/sud-2055368695.html
Суд впервые отказал пенсионерке, продавшей квартиру мошенникам
Суд впервые отказал пенсионерке, продавшей квартиру мошенникам - РИА Новости, 17.11.2025
Суд впервые отказал пенсионерке, продавшей квартиру мошенникам
Верховный суд в Якутии отказал пенсионерке, продавшей квартиру мошенникам, в признании сделки незаконной, это произошло впервые, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T06:50:00+03:00
2025-11-17T06:50:00+03:00
2025-11-17T07:45:00+03:00
жилье
якутский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251110/dolina-2053939947.html
https://realty.ria.ru/20251114/sluchaj-2054955952.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, якутский городской суд
Жилье, Якутский городской суд
Суд впервые отказал пенсионерке, продавшей квартиру мошенникам
Верховный суд Якутии впервые отказал пенсионерке, продавшей квартиру мошенникам
ЯКУТСК, 17 ноя – РИА Новости. Верховный суд в Якутии отказал пенсионерке, продавшей квартиру мошенникам, в признании сделки незаконной, это произошло впервые, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов республики.
Как рассказали в суде, пенсионерка в Якутии в сентябре 2023 года под влиянием действовавших дистанционно мошенников продала свою квартиру. Позже она добивалась в суде аннулирования сделки о купле-продаже, чтобы вернуть жилье в собственность. Якутский городской суд
встал на сторону истца. Ответчик, не согласившись с приговором, обратилась с жалобой в Верховный суд республики.
Верховный суд установил, что при заключении оспариваемого договора купли-продажи пенсионерка "понимала значение своих действий и могла руководить ими". В результате в понедельник Верховный суд Якутии отменил ранее принятые решения горсуда.
"В удовлетворении иска Кириллиной И.И. к Аргуновой О.В., публичному акционерному обществу Банк ВТБ о признании недействительным договора купли-продажи жилого помещения отказать", — следует из вынесенного решения.
Подобное дело, как отметили в пресс-службе, было рассмотрено впервые в Якутии. Но случаи защиты прав от действий мошенников рассматриваются в суде нередко.
"На прошлой неделе мы удовлетворили иск и признали перевод, который совершил ребёнок с телефона и счета матери, незаконным… что бабушка — продавец квартиры, что истец — женщина, мать ребенка — жертвы мошенников. Только в одном случае суд защитил добросовестных покупателей и банк, а во втором — истца, так как банк не предпринял меры и не заблокировал счет… Магомед А. в тот день получил на свой счет несколько миллионов рублей. И банк не посчитал эти переводы от разных лиц подозрительными", — добавили в пресс-службе.