Суд впервые отказал пенсионерке, продавшей квартиру мошенникам - РИА Новости, 17.11.2025
06:50 17.11.2025 (обновлено: 07:45 17.11.2025)
Суд впервые отказал пенсионерке, продавшей квартиру мошенникам
Суд впервые отказал пенсионерке, продавшей квартиру мошенникам
жилье, якутский городской суд
Жилье, Якутский городской суд
ЯКУТСК, 17 ноя – РИА Новости. Верховный суд в Якутии отказал пенсионерке, продавшей квартиру мошенникам, в признании сделки незаконной, это произошло впервые, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов республики.
Как рассказали в суде, пенсионерка в Якутии в сентябре 2023 года под влиянием действовавших дистанционно мошенников продала свою квартиру. Позже она добивалась в суде аннулирования сделки о купле-продаже, чтобы вернуть жилье в собственность. Якутский городской суд встал на сторону истца. Ответчик, не согласившись с приговором, обратилась с жалобой в Верховный суд республики.
Верховный суд установил, что при заключении оспариваемого договора купли-продажи пенсионерка "понимала значение своих действий и могла руководить ими". В результате в понедельник Верховный суд Якутии отменил ранее принятые решения горсуда.
"В удовлетворении иска Кириллиной И.И. к Аргуновой О.В., публичному акционерному обществу Банк ВТБ о признании недействительным договора купли-продажи жилого помещения отказать", — следует из вынесенного решения.
Подобное дело, как отметили в пресс-службе, было рассмотрено впервые в Якутии. Но случаи защиты прав от действий мошенников рассматриваются в суде нередко.
"На прошлой неделе мы удовлетворили иск и признали перевод, который совершил ребёнок с телефона и счета матери, незаконным… что бабушка — продавец квартиры, что истец — женщина, мать ребенка — жертвы мошенников. Только в одном случае суд защитил добросовестных покупателей и банк, а во втором — истца, так как банк не предпринял меры и не заблокировал счет… Магомед А. в тот день получил на свой счет несколько миллионов рублей. И банк не посчитал эти переводы от разных лиц подозрительными", — добавили в пресс-службе.
ЖильеЯкутский городской суд
 
 
