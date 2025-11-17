Суд впервые отказал пенсионерке, продавшей квартиру мошенникам

"На прошлой неделе мы удовлетворили иск и признали перевод, который совершил ребёнок с телефона и счета матери, незаконным… что бабушка — продавец квартиры, что истец — женщина, мать ребенка — жертвы мошенников. Только в одном случае суд защитил добросовестных покупателей и банк, а во втором — истца, так как банк не предпринял меры и не заблокировал счет… Магомед А. в тот день получил на свой счет несколько миллионов рублей. И банк не посчитал эти переводы от разных лиц подозрительными", — добавили в пресс-службе.