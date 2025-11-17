МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X раскритиковал президента Финляндии Александра Стубба за заявление о необходимости оказывать военное давление на Россию ради завершения украинского конфликта.
«
"Стубб говорит, что мы должны предоставить Украине любое оружие, необходимое для нанесения ударов по России и ее военной промышленности. По его мнению, это ключ к решению украинского конфликта. На самом деле это путь к катастрофе, поскольку за каждое оружие, используемое Украиной, Россия наносит еще более сильный и масштабный ответный удар, поэтому это явно не может быть решением", — написал он.
Накануне Стубб в интервью Associated Press также призвал не ждать в ближайшее время прекращения огня на Украине.
Президент Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящих граждан на Украине.