Заявление Стубба о России вызвало переполох в Финляндии - РИА Новости, 17.11.2025
08:57 17.11.2025 (обновлено: 18:15 17.11.2025)
Заявление Стубба о России вызвало переполох в Финляндии
Заявление Стубба о России вызвало переполох в Финляндии
в мире, россия, украина, владимир путин, нато, финляндия
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, НАТО, Финляндия
Заявление Стубба о России вызвало переполох в Финляндии

Мема раскритиковал Стубба за слова об оказании военного давления на Россию

© AP Photo / Matthias SchraderПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X раскритиковал президента Финляндии Александра Стубба за заявление о необходимости оказывать военное давление на Россию ради завершения украинского конфликта.
«
"Стубб говорит, что мы должны предоставить Украине любое оружие, необходимое для нанесения ударов по России и ее военной промышленности. По его мнению, это ключ к решению украинского конфликта. На самом деле это путь к катастрофе, поскольку за каждое оружие, используемое Украиной, Россия наносит еще более сильный и масштабный ответный удар, поэтому это явно не может быть решением", — написал он.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Писториус сделал заявление о войне с Россией
Вчера, 09:16
Политик также предупредил, что Москва может ответить Хельсинки за такую враждебную риторику, напомнив об общей границе.
Накануне Стубб в интервью Associated Press также призвал не ждать в ближайшее время прекращения огня на Украине.
Президент Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящих граждан на Украине.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Орбан ответил на обвинения в том, что он троянский конь Путина
Вчера, 10:03
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ПутинНАТОФинляндия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
