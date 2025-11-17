Рейтинг@Mail.ru
На проекте ИТЭР представили уникальный испытательный стенд
15:17 17.11.2025
На проекте ИТЭР представили уникальный испытательный стенд
На проекте ИТЭР представили уникальный испытательный стенд
На проекте ИТЭР представили уникальный испытательный стенд

На проекте ИТЭР представили первый стенд для испытаний портплагов

© Фото : Росатом
Презентация первого стенда для испытаний портплагов на проекте первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР во Франции
© Фото : Росатом
Презентация первого стенда для испытаний портплагов на проекте первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР во Франции
СЕН-ПОЛЬ-ЛЕ-ДЮРАНС, 17 ноя - РИА Новости. На проекте первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР во Франции прошла презентация первого стенда для испытаний портплагов - уникального оборудования, изготовленного российскими специалистами, необходимого для тестов перед запуском реактора, передаёт корреспондент РИА Новости.
Россия в проекте полностью отвечает за изготовление испытательных стендов для порт-плагов - ключевых элементов системы контроля токамака и диагностирования плазмы.
"Я очень горд сегодня отпраздновать достижения России. Это инновация в диагностический программе. Это большая перемена, где Россия сыграла огромную роль. То, что делает меня особенно гордым, - это сотрудничество с такими высококвалифицированными компаниями, как "Росатом", которое делает это возможным", - сказал на церемонии главный исполнительный инженер проекта ИТЭР Сержио Орланди.
Всего испытательных стендов будет четыре. Изготовление первого заняло несколько лет. Российские специалисты из брянского Научно-производственного объединения "Группа Компаний Машиностроения и Приборостроения", входящего в учреждение "Проектный центр ИТЭР" госкорпорации "Росатом", спроектировали и разработали систему, аналогов которой нет в мире.
Теперь планируется производить по одному стенду в год. Конструкция состоит из стальной ваккумной камеры весом почти в 30 тонн, и систем нагрева.
Порт-плаги, которых в реакторе будет 46, по очереди будут протестированы на российском испытательном комплексе. Часть из них также изготовлена российскими специалистами.
Руководитель проекта тестирования порт-плагов Тьерри Серизье, прекрасно говорящий по-русски, заявил агентству, что очень рад поставке из России.
"Это очень большая поставка и сверхважное для проекта оборудование. Это беспрецедентная конструкция для диагностики системы реактора и его функциональных элементов перед тем, как их поместят в токамак. Это его мини-версия без магнитного поля и плазмы. В остальном мы воспроизводим здесь те же условия, что и в токамаке", - сказал он.
Как сообщила РИА Новости руководитель проекта в "ГКМП" Олеся Соловьёва, конструкцию за месяц довезли на юг Франции из Брянска.
"Это самый глубокий вакуум, существующий на земле, давление в нем превышает давление в космосе", - отметила она.
Как рассказал РИА Новости глава диагностики ИТЭР Виктор Удинцев, первая сложность - это объем вакуумой камеры, которая должна прогреваться до очень высоких температур.
"Это очень высокий ваккум для комплексного тестирования важнейших элементов, это очень высокотехнологичный процесс, и это то, что осуществила Россия, тем самым позволяя осуществить эти тесты. Благодаря этому проект по диагностике ИТЭР будет идти по плану, так как их установка в токамак без тестов невозможна. Это огромная заслуга командной работы между ИТЭР и "Росатомом" и российскими специалистами ", - сообщил он.
ИТЭР — проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), близ Марселя. Задача проекта — демонстрация научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах.
Несмотря на санкции Запада, Россия строго выполняет свои обязательства и продолжает участвовать в реализации проекта ИТЭР, своевременно изготавливая и поставляя на площадку сооружения реактора компоненты будущей установки, развивая научное сотрудничество со всеми заинтересованными странами.
Основной вклад Российской Федерации заключается в разработке, изготовлении и поставке 25 систем будущей установки. В этом процессе задействовано более 50 ведущих научно-технических учреждений, предприятий и комплексов во многих городах РФ. Сообщалось, что участие в проекте ИТЭР позволило России, в числе прочего, создать собственную промышленность сверхпроводниковых материалов.
