Презентация первого стенда для испытаний портплагов на проекте первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР во Франции

СЕН-ПОЛЬ-ЛЕ-ДЮРАНС, 17 ноя - РИА Новости. На проекте первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР во Франции прошла презентация первого стенда для испытаний портплагов - уникального оборудования, изготовленного российскими специалистами, необходимого для тестов перед запуском реактора, передаёт корреспондент РИА Новости.

Россия в проекте полностью отвечает за изготовление испытательных стендов для порт-плагов - ключевых элементов системы контроля токамака и диагностирования плазмы.

"Я очень горд сегодня отпраздновать достижения России. Это инновация в диагностический программе. Это большая перемена, где Россия сыграла огромную роль. То, что делает меня особенно гордым, - это сотрудничество с такими высококвалифицированными компаниями, как " Росатом ", которое делает это возможным", - сказал на церемонии главный исполнительный инженер проект а ИТ ЭР Сержио Орланди.

Всего испытательных стендов будет четыре. Изготовление первого заняло несколько лет. Российские специалисты из брянского Научно-производственного объединения "Группа Компаний Машиностроения и Приборостроения", входящего в учреждение "Проектный центр ИТЭР" госкорпорации "Росатом", спроектировали и разработали систему, аналогов которой нет в мире.

Теперь планируется производить по одному стенду в год. Конструкция состоит из стальной ваккумной камеры весом почти в 30 тонн, и систем нагрева.

Порт-плаги, которых в реакторе будет 46, по очереди будут протестированы на российском испытательном комплексе. Часть из них также изготовлена российскими специалистами.

Руководитель проекта тестирования порт-плагов Тьерри Серизье, прекрасно говорящий по-русски, заявил агентству, что очень рад поставке из России.

"Это очень большая поставка и сверхважное для проекта оборудование. Это беспрецедентная конструкция для диагностики системы реактора и его функциональных элементов перед тем, как их поместят в токамак. Это его мини-версия без магнитного поля и плазмы. В остальном мы воспроизводим здесь те же условия, что и в токамаке", - сказал он.

Как сообщила РИА Новости руководитель проекта в "ГКМП" Олеся Соловьёва, конструкцию за месяц довезли на юг Франции из Брянска

"Это самый глубокий вакуум, существующий на земле, давление в нем превышает давление в космосе", - отметила она.

Как рассказал РИА Новости глава диагностики ИТЭР Виктор Удинцев, первая сложность - это объем вакуумой камеры, которая должна прогреваться до очень высоких температур.

"Это очень высокий ваккум для комплексного тестирования важнейших элементов, это очень высокотехнологичный процесс, и это то, что осуществила Россия, тем самым позволяя осуществить эти тесты. Благодаря этому проект по диагностике ИТЭР будет идти по плану, так как их установка в токамак без тестов невозможна. Это огромная заслуга командной работы между ИТЭР и "Росатомом" и российскими специалистами ", - сообщил он.

ИТЭР — проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), близ Марселя . Задача проекта — демонстрация научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах.

Несмотря на санкции Запада, Россия строго выполняет свои обязательства и продолжает участвовать в реализации проекта ИТЭР, своевременно изготавливая и поставляя на площадку сооружения реактора компоненты будущей установки, развивая научное сотрудничество со всеми заинтересованными странами.