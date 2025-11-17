Рейтинг@Mail.ru
В центре Лондона установили бронзовую статую Бриджит Джонс
Культура
 
16:43 17.11.2025
В центре Лондона установили бронзовую статую Бриджит Джонс
В центре Лондона установили бронзовую статую Бриджит Джонс
В центре Лондона установили бронзовую статую Бриджит Джонс

На Лестер-сквер в центре Лондона установили статую Бриджит Джонс

© AP Photo / Millie TurnerАктриса Рене Зеллвегер на церемонии открытия статуи Бриджит Джонс на площади Лестер-сквер в Лондоне
ЛОНДОН, 17 ноя - РИА Новости. Бронзовую статую главной героини фильмов о Бриджит Джонс, которую сыграла американская актриса Рене Зеллвегер, установили на площади Лестер-сквер в центре Лондона, передает корреспондент РИА Новости.
Инициатором установки памятника в честь 25-летия со дня выхода первого фильма о Бриджит Джонс выступил деловой альянс "Сердце Лондона" совместно с управлением Лестер-сквер и Вестминстерским городским советом.
Статуя стала очередной инсталляцией проекта "Сцены на площади" на Лестер-сквер. С момента запуска проекта в честь 100-летия кинематографа в 2020 году на площади уже были установлены актеры, сыгравшие Гарри Поттера, Мистера Бина, Бэтмена, Индиану Джонса и Мэри Поппинс. Также на площади установлены статуи медвежонка Паддингтона, Чарли Чаплина и железный трон из фэнтези-сериала "Игра престолов".
Статую, созданную в лондонской студии 3D Eye, открыли на торжественной церемонии в понедельник утром, на которой присутствовали Рене Зеллвегер, а также актеры, сыгравшие ведущие роли в фильмах: Салли Филлипс, Чиветел Эджиофор и Лео Вудал. К мероприятию также присоединился Эрик Феллнер, сопредседатель студии Working Title, которая занималась съемками фильмов.
Статуя изображает Бриджит Джонс в коротком платье. В руках а нее известный по первому фильму дневник и ручка. На изготовление статуи ушло 200 килограмм бронзы.
"Бриджит как бы дает нам разрешение оставаться самими собой. Хелен (Филдинг, автор книг о Бриджит) запечатлела немного волшебства и наполнила этого персонажа нашей несовершенной человечностью и создала что-то общее между культурами и поколениями. Она мне как друг. Знаете, она как бы отражает нашу человечность", - сказала в ходе церемонии Рене Зеллвегер.
Персонаж Бриджит Джонс был создан в 1996 году британской писательницей Хелен Филдинг. Первый фильм вышел на экраны в 2001 году. Последующие фильмы вышли в прокат в 2004, 2016 и 2025 годах.
Ранее Филдинг заявила британским СМИ, что была "тронута и обрадована" тем, что Бриджит удостоилась места на Лестер-сквер в пантеоне идолов британской поп-культуры.
