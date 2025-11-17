Рейтинг@Mail.ru
Трамп признался в любви к венесуэльцам - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:25 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/ssha-2055590462.html
Трамп признался в любви к венесуэльцам
Трамп признался в любви к венесуэльцам - РИА Новости, 17.11.2025
Трамп признался в любви к венесуэльцам
Президент США Дональд Трамп заявил, что любит народ Венесуэлы, но ему не нравится руководство латиноамериканской страны. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T23:25:00+03:00
2025-11-17T23:25:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
карибское море
дональд трамп
николас мадуро
международная федерация футбола (фифа)
ford motor
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
https://ria.ru/20251117/tramp-2055588954.html
венесуэла
сша
карибское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, карибское море, дональд трамп, николас мадуро, международная федерация футбола (фифа), ford motor, nbc
В мире, Венесуэла, США, Карибское море, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Международная федерация футбола (ФИФА), Ford Motor, NBC
Трамп признался в любви к венесуэльцам

Трамп заявил, что любит народ Венесуэлы, но ему не нравится руководство страны

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что любит народ Венесуэлы, но ему не нравится руководство латиноамериканской страны.
"Я не в восторге от людей, которые управляют Венесуэлой. Я люблю Венесуэлу. Я люблю народ Венесуэлы", - сказал Трамп во время мероприятия с руководством ФИФА в Белом доме.
В воскресенье в ВМС США на фоне эскалации с Венесуэлой сообщили, что авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Трамп не исключил никаких сценариев в отношении Венесуэлы
Вчера, 23:12
 
В миреВенесуэлаСШАКарибское мореДональд ТрампНиколас МадуроМеждународная федерация футбола (ФИФА)Ford MotorNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала