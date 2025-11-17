Трамп признался в любви к венесуэльцам

ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что любит народ Венесуэлы, но ему не нравится руководство латиноамериканской страны.
"Я не в восторге от людей, которые управляют Венесуэлой. Я люблю Венесуэлу. Я люблю народ Венесуэлы", - сказал Трамп во время мероприятия с руководством ФИФА в Белом доме.
В воскресенье в ВМС США на фоне эскалации с Венесуэлой сообщили, что авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.