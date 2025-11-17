Рейтинг@Mail.ru
Трамп подтвердил, что встретится с наследным принцем Саудовской Аравии
23:11 17.11.2025 (обновлено: 23:12 17.11.2025)
Трамп подтвердил, что встретится с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что во вторник проведет встречу в Вашингтоне с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен... РИА Новости, 17.11.2025
2025
в мире, сша, саудовская аравия, вашингтон (штат), дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), международная федерация футбола (фифа), f-35
В мире, США, Саудовская Аравия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Международная федерация футбола (ФИФА), F-35
Трамп подтвердил, что встретится с наследным принцем Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что во вторник проведет встречу в Вашингтоне с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
"Наследный принц приедет завтра", - сказал Трамп во время мероприятия с руководством ФИФА в Белом доме.
Ранее телеканал CBS сообщал, что принц проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 18 ноября. Это будет его первая поездка в страну более чем за семь лет. В президентской резиденции ожидается церемония подписания соглашений в области обороны и разведки.
Агентство Рейтер сообщало, что администрация Трампа рассматривает запрос Саудовской Аравии на покупку 48 истребителей F-35.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа
