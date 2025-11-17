https://ria.ru/20251117/ssha-2055588801.html
Трамп подтвердил, что встретится с наследным принцем Саудовской Аравии
Трамп подтвердил, что встретится с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 17.11.2025
Трамп подтвердил, что встретится с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что во вторник проведет встречу в Вашингтоне с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T23:11:00+03:00
2025-11-17T23:11:00+03:00
2025-11-17T23:12:00+03:00
в мире
сша
саудовская аравия
вашингтон (штат)
дональд трамп
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
международная федерация футбола (фифа)
f-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655164_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_5381694ef3f68496b1af2cbfd6cb27db.jpg
https://ria.ru/20251117/kreml-2055459383.html
сша
саудовская аравия
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655164_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_47e7825d39661f4f674f95e02624ffe3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, саудовская аравия, вашингтон (штат), дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), международная федерация футбола (фифа), f-35
В мире, США, Саудовская Аравия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Международная федерация футбола (ФИФА), F-35
Трамп подтвердил, что встретится с наследным принцем Саудовской Аравии
Трамп встретится с наследным принцем Саудовской Аравии бен Салманом