Участники антиамериканского марша в Греции подожгли флаги США и НАТО

Участники многотысячного антиамериканского марша в греческом городе Салоники подожгли флаги США и НАТО, сообщает местное издание "Македония". РИА Новости, 17.11.2025
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Участники многотысячного антиамериканского марша в греческом городе Салоники подожгли флаги США и НАТО, сообщает местное издание "Македония".
Памятные мероприятия в годовщину студенческого восстания 1973 года в Греции
проходят в течение трех дней и традиционно завершаются антиамериканским шествием, так как греки обвиняют США
в поддержке военной диктатуры "черных полковников", находившейся в Греции у власти с 1967 по 1974 год.
Сцены сожжения флагов издание включило в видеорепортаж о ходе шествия, который опубликован на сайте газеты.
По информации издания, в марше приняли участие более 9 тысяч человек. Демонстранты собрались у здания политехнического факультета Университета имени Аристотеля и прошествовали к консульству США. На улицах Салоник дежурило большое количество полицейских специального отряда по борьбе с беспорядками и стояли водометы.
"Политехнический университет живет, прочь, американцы", "Закрыть базы НАТО
", - такие лозунги можно услышать перед американским консульством", - пишет газета.
Полиция в ходе проверок перед шествием задержала 11 человек, сообщает "Македония".
В Греции 17 ноября отмечается годовщина восстания студентов Политехнического университета в Афинах
против военной хунты "черных полковников", установленной группой офицеров в 1967 году. "Полковники" уничтожили демократические институты, применяли цензуру и репрессии, и привели страну к политическому и социальному кризису. В ноябре 1973 года студенты захватили Политехнический университет, протестуя против вмешательства правительства в деятельность студенческих союзов. В ночь на 17 ноября танки разбили университетские ворота, в ходе штурма были убиты 23 человека и более тысячи ранены. Сотни студентов были арестованы. Хотя восстание было подавлено, оно привело к массовым протестам, итогом которых стало свержение диктатуры в 1974 году.