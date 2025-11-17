Рейтинг@Mail.ru
Участники антиамериканского марша в Греции подожгли флаги США и НАТО - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:18 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/ssha-2055583263.html
Участники антиамериканского марша в Греции подожгли флаги США и НАТО
Участники антиамериканского марша в Греции подожгли флаги США и НАТО - РИА Новости, 17.11.2025
Участники антиамериканского марша в Греции подожгли флаги США и НАТО
Участники многотысячного антиамериканского марша в греческом городе Салоники подожгли флаги США и НАТО, сообщает местное издание "Македония". РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T22:18:00+03:00
2025-11-17T22:18:00+03:00
в мире
сша
греция
салоники
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743921395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_323ef4d98eafceffd03748cef43c259b.jpg
https://ria.ru/20251116/afiny-2055274350.html
сша
греция
салоники
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743921395_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b55050a92e142200cedcd8435fe7d19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, греция, салоники, нато
В мире, США, Греция, Салоники, НАТО
Участники антиамериканского марша в Греции подожгли флаги США и НАТО

Участники антиамериканского марша в греческих Салониках сожгли флаги США и НАТО

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Флаг Греции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Участники многотысячного антиамериканского марша в греческом городе Салоники подожгли флаги США и НАТО, сообщает местное издание "Македония".
Памятные мероприятия в годовщину студенческого восстания 1973 года в Греции проходят в течение трех дней и традиционно завершаются антиамериканским шествием, так как греки обвиняют США в поддержке военной диктатуры "черных полковников", находившейся в Греции у власти с 1967 по 1974 год.
Сцены сожжения флагов издание включило в видеорепортаж о ходе шествия, который опубликован на сайте газеты.
По информации издания, в марше приняли участие более 9 тысяч человек. Демонстранты собрались у здания политехнического факультета Университета имени Аристотеля и прошествовали к консульству США. На улицах Салоник дежурило большое количество полицейских специального отряда по борьбе с беспорядками и стояли водометы.
"Политехнический университет живет, прочь, американцы", "Закрыть базы НАТО", - такие лозунги можно услышать перед американским консульством", - пишет газета.
Полиция в ходе проверок перед шествием задержала 11 человек, сообщает "Македония".
В Греции 17 ноября отмечается годовщина восстания студентов Политехнического университета в Афинах против военной хунты "черных полковников", установленной группой офицеров в 1967 году. "Полковники" уничтожили демократические институты, применяли цензуру и репрессии, и привели страну к политическому и социальному кризису. В ноябре 1973 года студенты захватили Политехнический университет, протестуя против вмешательства правительства в деятельность студенческих союзов. В ночь на 17 ноября танки разбили университетские ворота, в ходе штурма были убиты 23 человека и более тысячи ранены. Сотни студентов были арестованы. Хотя восстание было подавлено, оно привело к массовым протестам, итогом которых стало свержение диктатуры в 1974 году.
Сотрудники полиции в Афинах, Греция - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Афинах запретили массовые акции в день визита Зеленского
16 ноября, 11:24
 
В миреСШАГрецияСалоникиНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала