Участники антиамериканского марша в Греции подожгли флаги США и НАТО

Сцены сожжения флагов издание включило в видеорепортаж о ходе шествия, который опубликован на сайте газеты.

По информации издания, в марше приняли участие более 9 тысяч человек. Демонстранты собрались у здания политехнического факультета Университета имени Аристотеля и прошествовали к консульству США. На улицах Салоник дежурило большое количество полицейских специального отряда по борьбе с беспорядками и стояли водометы.