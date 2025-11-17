Греческая полиция задержала почти 50 человек перед маршем к посольству США

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Греческая полиция задержала 47 человек в ходе проверок перед многотысячным маршем к американскому посольству в рамках годовщины восстания студентов Политехнического университета, сообщает в понедельник греческий телеканал Скай.

Памятные мероприятия в годовщину студенческого восстания 1973 года в Греции проходят в течение трех дней и традиционно завершаются шествием к американскому посольству, так как греки обвиняют США в поддержке военной диктатуры "черных полковников", находившейся в Греции у власти с 1967 по 1974 год.

"Начиная с полудня понедельника, в день восстания в Политехническом университете в рамках профилактических проверок полиция произвела 47 задержаний, 11 из которых закончились арестами", - говорится в сообщении телеканала.

Шествие к американскому посольству началось в понедельник около 17.00 мск. Скай, со ссылкой на данные полиции, сообщает, что в акции приняли участие более 15 тысяч человек. В репортаже телеканала слышно, что протестующие выкрикивают антиамериканские и антиизраильские лозунги: "Американцы - убийцы народов", "Народ требует - прочь, американцы", "Политехнио живет - прочь, американцы", "Свободу Палестине".

Нынешние студенты Афинского политехнического университета во время марша по традиции несли окровавленный греческий флаг, который находился на территории политеха во время восстания. Это подлинный исторический артефакт, на нем остались пятна крови раненых студентов.

Специальный отряд полиции по предотвращению беспорядков оцепил посольство США. Часть участников марша продолжают движение к посольству Израиля

В 2019 году в беспорядках, начавшихся в день Политехнио, были задержаны 72 человека и ранены двое полицейских, в 2018 задержали 20 человек, против протестующих применяли водометы.