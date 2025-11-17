Греческая полиция задержала почти 50 человек перед маршем к посольству США

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Греческая полиция задержала 47 человек в ходе проверок перед многотысячным маршем к американскому посольству в рамках годовщины восстания студентов Политехнического университета, сообщает в понедельник греческий телеканал Скай.
"Начиная с полудня понедельника, в день восстания в Политехническом университете в рамках профилактических проверок полиция произвела 47 задержаний, 11 из которых закончились арестами", - говорится в сообщении телеканала.
Шествие к американскому посольству началось в понедельник около 17.00 мск. Скай, со ссылкой на данные полиции, сообщает, что в акции приняли участие более 15 тысяч человек. В репортаже телеканала слышно, что протестующие выкрикивают антиамериканские и антиизраильские лозунги: "Американцы - убийцы народов", "Народ требует - прочь, американцы", "Политехнио живет - прочь, американцы", "Свободу Палестине".
Нынешние студенты Афинского политехнического университета во время марша по традиции несли окровавленный греческий флаг, который находился на территории политеха во время восстания. Это подлинный исторический артефакт, на нем остались пятна крови раненых студентов.
Специальный отряд полиции по предотвращению беспорядков оцепил посольство США. Часть участников марша продолжают движение к посольству Израиля.
В 2019 году в беспорядках, начавшихся в день Политехнио, были задержаны 72 человека и ранены двое полицейских, в 2018 задержали 20 человек, против протестующих применяли водометы.
В Греции 17 ноября отмечается годовщина восстания студентов Политехнического университета против военной хунты "черных полковников", установленной группой офицеров в 1967 году. "Полковники" уничтожили демократические институты, применяли цензуру и репрессии, и привели страну к политическому и социальному кризису. В ноябре 1973 года студенты захватили Политехнический университет, протестуя против вмешательства правительства в деятельность студенческих союзов. В ночь на 17 ноября танки разбили университетские ворота, в ходе штурма были убиты 23 человека и более тысячи ранены. Сотни студентов были арестованы. Хотя восстание было подавлено, оно привело к массовым протестам, итогом которых стало свержение диктатуры в 1974 году.
В Испании тысячи студентов вышли на протесты
2 октября, 17:47