Наследный принц Саудовской Аравии отправился в США с рабочим визитом

ДОХА, 17 ноя - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в понедельник вечером отправился с официальным рабочим визитом в США, во время которого он встретится с президентом США Дональдом Трампом, сообщила королевская канцелярия.

В последний раз кронпринц посещал США во время первого президентского срока Трампа в 2017 году. На следующий день после переговоров в Белом доме пройдет саудовско-американский бизнес-форум.