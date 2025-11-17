Наследный принц Саудовской Аравии отправился в США с рабочим визитом

ДОХА, 17 ноя - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в понедельник вечером отправился с официальным рабочим визитом в США, во время которого он встретится с президентом США Дональдом Трампом, сообщила королевская канцелярия.
"Наследный принц отправляется в США с официальным рабочим визитом по указанию короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в ответ на приглашение президента Трампа. В ходе визита наследный принц Мухаммед и Трамп обсудят двусторонние отношения и пути их укрепления в различных областях, а также рассмотрят ряд вопросов, представляющих взаимный интерес", - отмечается в сообщении канцелярии, которое привело Саудовское агентство новостей SPA.
В последний раз кронпринц посещал США во время первого президентского срока Трампа в 2017 году. На следующий день после переговоров в Белом доме пройдет саудовско-американский бизнес-форум.
По данным источников, знакомых с планами визита, наследного принца в Саудовской Аравии будут сопровождать около тысячи человек, включая практически всех министров. Как ожидается, стороны обсудят сотрудничество в оборонной сфере, в частности, покупку королевством американских вооружений. Согласно сообщениям в американских СМИ, во время визита бен Салмана в США возможна крупная сделка по приобретению Саудовской Аравией 50 американских истребителей F-35 компании Lockheed Martin. Представитель американской администрации сообщил Bloomberg News в минувшую пятницу, что президент США может договориться с кронпринцем о сделке. Однако неизвестно, заинтересована ли еще Саудовская Аравия в этой сделке при наличии множества американских условий.