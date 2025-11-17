Конгрессвумен Грин получила угрозы убийством по электронной почте

ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин и ее семья получили угрозы убийства по электронной почте, сообщает издание Newsweek со ссылкой на полицию штата Джорджия.
"Две угрозы убийства в отношении Марджори Тейлор Грин и ее семьи по электронной почте... Мы направим материалы в соответствующие подразделения для проведения расследования", - приводит издание данные полиции штата.
Ранее Грин обвинила президента США Дональда Трампа в том, что его агрессивная риторика в ее адрес стала причиной множества угроз в ее сторону. Однако Трамп выразил уверенность в том, что жизнь Грин находится в безопасности.
Трамп 15 ноября заявил, что его бывшая сторонница Грин предала Республиканскую партию, так как ее взгляды стали более левыми. Президент отрекся от нее и назвал свою экс-соратницу "разглагольствующей сумасшедшей" за критику его политики.
