Глава Novo Nordisk получил комплимент от Трампа за "кошачьи" рефлексы

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Гендиректор датской фармацевтической компании Novo Nordisk, известной своим препаратом от диабета "Оземпик", Майк Дустдар рассказал, что получил комплимент от президента США Дональда Трампа за "кошачьи" рефлексы после того, как подхватил упавшего в обморок участника встречи в Овальном кабинете.

Трамп 6 ноября объявил о договоренности администрации, в рамках которой расходы на препараты для похудения в США частично будет покрывать страховка, что удешевит их для граждан. Договоренность была достигнута в ходе встречи в Овальном кабинете, в которой приняло участие руководство производителей препаратов для похудения Novo Nordisk и Eli Lilly. Однако встреча была прервана в связи с тем, что один из присутствовавших внезапно упал в обморок. Позднее мероприятие продолжилось. Трамп, не называя имени бизнесмена, заявил, что с тем всё в порядке - только голова закружилась. Другие присутствовавшие называли упавшего Гордоном . Изначально в СМИ появились сообщения, что упавшим был представитель Novo Nordisk Гордон Финдлей, но затем в компании опровергли РИА Новости эти сообщения, отметив, что Финдлей не присутствовал на мероприятии.

"Президент сделал мне комплимент о том, что у меня рефлексы как у кошки. В самом деле, было интересно такое услышать", - рассказал Дустдар на мероприятии "День инвестора 2025" Датского объединения акционеров в Копенгагене , его слова приводит телерадиокомпания DR.

Глава Novo Nordisk также упомянул, что упавший в обморок мужчина по имени Гордон был пациентом, приглашенным на мероприятие.

"Я даже не представлял, что тот день закончится именно так. Особенно учитывая, что упавший мужчина был пациентом Lilly. Жаль, что он упал в обморок. Я сказал президенту что тот принимает (препарат Eli Lilly - ред.) "Зепбаунд" вместо "Оземпика", - заявил Дустдар.

Глава Novo Nordisk также отметил, что доволен соглашением с Трампом, добавив, что благодаря пониженным ценам препараты станут доступнее.