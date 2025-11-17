Рейтинг@Mail.ru
Глава Novo Nordisk получил комплимент от Трампа за "кошачьи" рефлексы - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:58 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/ssha-2055563579.html
Глава Novo Nordisk получил комплимент от Трампа за "кошачьи" рефлексы
Глава Novo Nordisk получил комплимент от Трампа за "кошачьи" рефлексы - РИА Новости, 17.11.2025
Глава Novo Nordisk получил комплимент от Трампа за "кошачьи" рефлексы
Гендиректор датской фармацевтической компании Novo Nordisk, известной своим препаратом от диабета "Оземпик", Майк Дустдар рассказал, что получил комплимент от... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T19:58:00+03:00
2025-11-17T19:58:00+03:00
в мире
сша
копенгаген
дональд трамп
гордон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055559692_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_d787e590d2ec659191b2a0556671d80a.jpg
https://ria.ru/20251107/tramp-2053535642.html
сша
копенгаген
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055559692_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_33a60057c97fd5d9512fdada537c57ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, копенгаген, дональд трамп, гордон
В мире, США, Копенгаген, Дональд Трамп, Гордон
Глава Novo Nordisk получил комплимент от Трампа за "кошачьи" рефлексы

Глава Novo Nordisk Дустдар получил комплимент от Трампа за кошачьи рефлексы

© Getty Images / Andrew HarnikГендиректор датской фармацевтической компании Novo Nordisk Майк Дустдар выступаетна мероприятии в Овальном кабинете Белого дома
Гендиректор датской фармацевтической компании Novo Nordisk Майк Дустдар выступаетна мероприятии в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Гендиректор датской фармацевтической компании Novo Nordisk, известной своим препаратом от диабета "Оземпик", Майк Дустдар рассказал, что получил комплимент от президента США Дональда Трампа за "кошачьи" рефлексы после того, как подхватил упавшего в обморок участника встречи в Овальном кабинете.
Трамп 6 ноября объявил о договоренности администрации, в рамках которой расходы на препараты для похудения в США частично будет покрывать страховка, что удешевит их для граждан. Договоренность была достигнута в ходе встречи в Овальном кабинете, в которой приняло участие руководство производителей препаратов для похудения Novo Nordisk и Eli Lilly. Однако встреча была прервана в связи с тем, что один из присутствовавших внезапно упал в обморок. Позднее мероприятие продолжилось. Трамп, не называя имени бизнесмена, заявил, что с тем всё в порядке - только голова закружилась. Другие присутствовавшие называли упавшего Гордоном. Изначально в СМИ появились сообщения, что упавшим был представитель Novo Nordisk Гордон Финдлей, но затем в компании опровергли РИА Новости эти сообщения, отметив, что Финдлей не присутствовал на мероприятии.
"Президент сделал мне комплимент о том, что у меня рефлексы как у кошки. В самом деле, было интересно такое услышать", - рассказал Дустдар на мероприятии "День инвестора 2025" Датского объединения акционеров в Копенгагене, его слова приводит телерадиокомпания DR.
Глава Novo Nordisk также упомянул, что упавший в обморок мужчина по имени Гордон был пациентом, приглашенным на мероприятие.
"Я даже не представлял, что тот день закончится именно так. Особенно учитывая, что упавший мужчина был пациентом Lilly. Жаль, что он упал в обморок. Я сказал президенту что тот принимает (препарат Eli Lilly - ред.) "Зепбаунд" вместо "Оземпика", - заявил Дустдар.
Глава Novo Nordisk также отметил, что доволен соглашением с Трампом, добавив, что благодаря пониженным ценам препараты станут доступнее.
Novo Nordisk - международная фармацевтическая компания, крупный производитель инсулинов, основана в 1923 году. Штаб-квартира находится в пригороде Копенгагена. Компания насчитывает более 77 тысяч сотрудников в 80 филиалах по всему миру. Производство компании расположено в 13 странах, ее продукция доступна в 170 странах.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Трамп успокаивал супругу рухнувшего в обморок в Белом доме
7 ноября, 19:20
 
В миреСШАКопенгагенДональд ТрампГордон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала