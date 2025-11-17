Трамп пока не принял решения об ударах по Венесуэле, сообщает CNN

ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пока не принял решения о проведении наземной операции или нанесении ударов по Венесуэле, передает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома и представителя администрации США.
По данным источников, Трамп на фоне наращивания американского военного присутствия в регионе, включая развертывание самого современного авианосца США и до 15 тысяч военнослужащих, рассчитывает, что подобное давление само по себе может вынудить президента Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку без прямого военного вмешательства.
Как отмечается, президент США получал брифинги по возможным сценариям три дня подряд на прошлой неделе. Среди вариантов - удары по военным или правительственным объектам Венесуэлы, а также операции спецназа. Вариант "ничего не предпринимать" также сохраняется.
Источники уточняют, что Трамп выражал определенные сомнения относительно ведения прямых военных действий, задавая вопросы о рисках для американских сил и вероятности успеха. Кроме того, он учитывает критику некоторых союзников, считающих, что внимание президента чрезмерно сосредоточено на внешней политике.
Неясно, какие именно сигналы позволили администрации предполагать готовность Каракаса к новой фазе дипломатии. В прошлом месяце после неудачных попыток продвинуть переговоры Трамп распорядился прекратить контакты с Мадуро и его окружением, разочаровавшись из-за отказа венесуэльского лидера добровольно покинуть пост, отмечает CNN.