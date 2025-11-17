Рейтинг@Mail.ru
Трамп пока не принял решения об ударах по Венесуэле, сообщает CNN - РИА Новости, 17.11.2025
18:41 17.11.2025 (обновлено: 18:42 17.11.2025)
Трамп пока не принял решения об ударах по Венесуэле, сообщает CNN
Трамп пока не принял решения об ударах по Венесуэле, сообщает CNN - РИА Новости, 17.11.2025
Трамп пока не принял решения об ударах по Венесуэле, сообщает CNN
Президент США Дональд Трамп пока не принял решения о проведении наземной операции или нанесении ударов по Венесуэле, передает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 17.11.2025
в мире
венесуэла
сша
каракас
николас мадуро
дональд трамп
венесуэла
сша
каракас
в мире, венесуэла, сша, каракас, николас мадуро, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Николас Мадуро, Дональд Трамп
Трамп пока не принял решения об ударах по Венесуэле, сообщает CNN

CNN: Трамп еще не принял решения по Венесуэле и рассматривает мягкую силу

© Иллюстрация РИА Новости . Виталий Подвицкий Фельетон
Фельетон - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Иллюстрация РИА Новости . Виталий Подвицкий
Фельетон . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пока не принял решения о проведении наземной операции или нанесении ударов по Венесуэле, передает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома и представителя администрации США.
По данным источников, Трамп на фоне наращивания американского военного присутствия в регионе, включая развертывание самого современного авианосца США и до 15 тысяч военнослужащих, рассчитывает, что подобное давление само по себе может вынудить президента Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку без прямого военного вмешательства.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Пушков рассказал о последствиях возможной операции США против Венесуэлы
16 ноября, 12:00
Как отмечается, президент США получал брифинги по возможным сценариям три дня подряд на прошлой неделе. Среди вариантов - удары по военным или правительственным объектам Венесуэлы, а также операции спецназа. Вариант "ничего не предпринимать" также сохраняется.
Источники уточняют, что Трамп выражал определенные сомнения относительно ведения прямых военных действий, задавая вопросы о рисках для американских сил и вероятности успеха. Кроме того, он учитывает критику некоторых союзников, считающих, что внимание президента чрезмерно сосредоточено на внешней политике.
Неясно, какие именно сигналы позволили администрации предполагать готовность Каракаса к новой фазе дипломатии. В прошлом месяце после неудачных попыток продвинуть переговоры Трамп распорядился прекратить контакты с Мадуро и его окружением, разочаровавшись из-за отказа венесуэльского лидера добровольно покинуть пост, отмечает CNN.
Американские военные садятся в самолет - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Офицер ВМС рассказал, чем может стать вторжение в Венесуэлу для США
Вчера, 06:04
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасНиколас МадуроДональд Трамп
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
