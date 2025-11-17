В США чиновник блокировал публикацию документов о Рашагейте, сообщают СМИ

ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Данные о высокопоставленном чиновнике из администраций экс-президентов США Барака Обамы и Джо Байдена, предположительно, блокировавшем обнародование информации, касающейся фальсификации о якобы "российском следе" на выборах президента США в 2016 году, запросили у минюста в правительстве США, сообщает издание The Federalist.
Центр по продвижению безопасности в США подал иск в окружной суд по округу Колумбия с просьбой обязать министерство юстиции предоставить документы, связанные с предполагаемым рассмотрением экс-замгенпрокурора Лизой Монако "Приложения Дарема", которое представляет собой примерно 30 страниц документов расследования спецпрокурора Джона Дарема о якобы российском вмешательстве в выборы в стране, добавляет издание.
Директор национальной разведки США Тулси Габбард 20 июля заявила, что американские власти располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации Барака Обамы в связи с выборами 2016 года, на которых Дональд Трамп победил в первый раз. Габбард добавила, что США вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Ранее Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года.
В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-либо из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено".
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.