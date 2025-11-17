Американцы продолжают выбираться из ямы после Байдена, заявил Хассетт

ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что американские семьи продолжают испытывать последствия экономического курса предыдущей администрации демократа Джо Байдена и что рост цен не может быть возложен на республиканцев.

"Люди всё ещё пытаются выбираться из той большой ямы, которую выкопала политика предыдущей администрации. Если посмотреть на типичный ипотечный платеж, он примерно удвоился. Если посмотреть на обычную корзину продуктов, она стоила около 400 долларов, когда президент Трамп покидал свой пост в прошлый раз, и около 512 долларов - к моменту его вступления в должность. С тех пор она почти не выросла", - сказал Хассетт в утреннем эфире телеканала CNBC

Он добавил, что администрация предпринимает комплексные меры для снижения цен и стабилизации рынка. По его словам, республиканцам "несправедливо приписывать ответственность за проблему, сформировавшуюся задолго до их прихода".