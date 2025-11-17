Рейтинг@Mail.ru
Американцы продолжают выбираться из ямы после Байдена, заявил Хассетт - РИА Новости, 17.11.2025
17:08 17.11.2025
Американцы продолжают выбираться из ямы после Байдена, заявил Хассетт
Американцы продолжают выбираться из ямы после Байдена, заявил Хассетт - РИА Новости, 17.11.2025
Американцы продолжают выбираться из ямы после Байдена, заявил Хассетт
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что американские семьи продолжают испытывать последствия экономического курса... РИА Новости, 17.11.2025
https://ria.ru/20251114/shatdaun-2055056135.html
в мире, джо байден
В мире, Джо Байден
Американцы продолжают выбираться из ямы после Байдена, заявил Хассетт

Хассетт: американцы продолжают выбираться из ямы после Байдена

© AP Photo / Evan Vucci
Кевин Хассетт
© AP Photo / Evan Vucci
Кевин Хассетт. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что американские семьи продолжают испытывать последствия экономического курса предыдущей администрации демократа Джо Байдена и что рост цен не может быть возложен на республиканцев.
"Люди всё ещё пытаются выбираться из той большой ямы, которую выкопала политика предыдущей администрации. Если посмотреть на типичный ипотечный платеж, он примерно удвоился. Если посмотреть на обычную корзину продуктов, она стоила около 400 долларов, когда президент Трамп покидал свой пост в прошлый раз, и около 512 долларов - к моменту его вступления в должность. С тех пор она почти не выросла", - сказал Хассетт в утреннем эфире телеканала CNBC.
Он добавил, что администрация предпринимает комплексные меры для снижения цен и стабилизации рынка. По его словам, республиканцам "несправедливо приписывать ответственность за проблему, сформировавшуюся задолго до их прихода".
"Есть миллион вещей, которые мы делаем, чтобы исправить эту проблему, но поразительно, что проблему высоких цен каким-то образом пытаются свалить на нас", - отметил он.
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Шатдаун в США приведет к невосполнимым потерям для экономики, пишут СМИ
14 ноября, 18:00
 
