В США предлагали топить подозрительные судна еще в феврале, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Возможность уничтожения подозрительных судов, используемых для перевозки наркотиков, обсуждалась в США еще в феврале, сообщает радиостанция NPR со ссылкой на источники.
По данным радиостанции, на конференции министерства юстиции временно исполнявший обязанности заместителя генпрокурора Эмиль Бов заявил старшим прокурорам по делам о наркотиках, что администрация президента Дональда Трампа "больше не заинтересована в перехвате таких судов".
"Просто топите лодки", - сказал тогда Бов, по словам трёх присутствовавших на встрече сотрудников ведомства.
Как отмечает NPR, в тот момент Дональд Трамп занимал пост президента лишь месяц, и мало кто мог предположить, что через полгода США начнут уничтожать подозрительные суда в Карибском море и восточной части Тихого океана.
В воскресенье в ВМС США на фоне эскалации с Венесуэлой сообщили, что авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.