"Почта России" возобновила доставку посылок в США
16:20 17.11.2025 (обновлено: 17:28 17.11.2025)
"Почта России" возобновила доставку посылок в США
сша, почта россии, в мире
США, Почта России, В мире
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Почта России" возобновила доставку в США посылок ряда категорий после приостановки экспорта в августе в связи с отменой беспошлинного режима, сообщила компания.
"Почта России" возобновила приём отправлений в США в категориях "Подарок", "Документы" и "Коммерческий образец". Ранее почтовый экспорт в страну был приостановлен в связи с отменой беспошлинного режима", - сказано в сообщении.
Россияне теперь могут снова отправлять подарки и образцы стоимостью до 100 долларов и документы без товарных вложений. При оформлении отправления важно указать верную категорию - если она не будет соответствовать вложению, то посылку не доставят.
"Почта России" рекомендует тем, кто хочет поздравить близких и знакомых в США с новогодними праздниками, отправлять подарки до 8 декабря.
Президент США Дональд Трамп в июле приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило "de minimis", обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов. Положения нового указа начали действовать с 29 августа.
В августе "Почта России" приостановила прием посылок с товарами в США - это ограничение не коснулось писем. В компании сообщали, что прилагают усилия для скорейшего возобновления почтового обмена отправлениями с товарными вложениями.
Заголовок открываемого материала