"Почта России" возобновила доставку посылок в США

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Почта России" возобновила доставку в США посылок ряда категорий после приостановки экспорта в августе в связи с отменой беспошлинного режима, сообщила компания.

Почта России " возобновила приём отправлений в США в категориях "Подарок", "Документы" и "Коммерческий образец". Ранее почтовый экспорт в страну был приостановлен в связи с отменой беспошлинного режима", - сказано в сообщении.

Россияне теперь могут снова отправлять подарки и образцы стоимостью до 100 долларов и документы без товарных вложений. При оформлении отправления важно указать верную категорию - если она не будет соответствовать вложению, то посылку не доставят.

"Почта России" рекомендует тем, кто хочет поздравить близких и знакомых в США с новогодними праздниками, отправлять подарки до 8 декабря.

Президент США Дональд Трамп в июле приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило "de minimis", обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов. Положения нового указа начали действовать с 29 августа.