Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал о сроках снятия санкций США с Турции из-за покупки С-400 - РИА Новости, 17.11.2025
11:32 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/ssha-2055413246.html
Источник рассказал о сроках снятия санкций США с Турции из-за покупки С-400
Источник рассказал о сроках снятия санкций США с Турции из-за покупки С-400 - РИА Новости, 17.11.2025
Источник рассказал о сроках снятия санкций США с Турции из-за покупки С-400
Конкретные сроки снятия санкций США по поставкам вооружения Турции, введённых из-за покупки российских ЗРК С-400, пока неизвестны, процесс продолжается, сообщил РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T11:32:00+03:00
2025-11-17T11:32:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155817/88/1558178833_0:261:3077:1992_1920x0_80_0_0_7b07ccf2091101cfa4be48fef40ca2be.jpg
https://ria.ru/20251117/erdogan-2055372766.html
в мире, турция, сша, америка, дональд трамп, хакан фидан, f-35, с-400 «триумф»
В мире, Турция, США, Америка, Дональд Трамп, Хакан Фидан, F-35, С-400 «Триумф»
Источник рассказал о сроках снятия санкций США с Турции из-за покупки С-400

Сроки снятия санкций США с Турции из-за покупки у России С-400 пока неизвестны

© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 17 ноя - РИА Новости. Конкретные сроки снятия санкций США по поставкам вооружения Турции, введённых из-за покупки российских ЗРК С-400, пока неизвестны, процесс продолжается, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Президент США Дональд Трамп отдал указания начать процедуры по снятию санкций CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), введённых после покупки Анкарой ЗРК С-400, заявил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Нет, конкретные сроки неизвестны. Процесс продолжается. В случае принятия решения об этом все узнают", - уточнил собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности снятия санкций до конца текущего года.
Американский лидер заявлял в сентябре, что США могут позволить Анкаре приобрести F-35, если Эрдоган "сделает что-то" для Америки. Посол США в Турции, спецпредставитель президента по Сирии Томас Баррак выразил надежду, что вопрос о поставках истребителей будет решён до конца года.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Эрдоган обсудит с правительством инициативы по Украине, сообщил источник
Вчера, 08:12
 
В миреТурцияСШААмерикаДональд ТрампХакан ФиданF-35С-400 «Триумф»
 
 
