Источник рассказал о сроках снятия санкций США с Турции из-за покупки С-400

АНКАРА, 17 ноя - РИА Новости. Конкретные сроки снятия санкций США по поставкам вооружения Турции, введённых из-за покупки российских ЗРК С-400, пока неизвестны, процесс продолжается, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Президент США Дональд Трамп отдал указания начать процедуры по снятию санкций CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), введённых после покупки Анкарой ЗРК С-400, заявил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Нет, конкретные сроки неизвестны. Процесс продолжается. В случае принятия решения об этом все узнают", - уточнил собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности снятия санкций до конца текущего года.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.