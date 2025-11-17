Рейтинг@Mail.ru
США не хватит ресурсов для операции по отстранению Мадуро, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2025
11:14 17.11.2025
США не хватит ресурсов для операции по отстранению Мадуро, пишут СМИ
США не хватит ресурсов для операции по отстранению Мадуро, пишут СМИ
США не располагают военными средствами для начала полномасштабной операции по отстранению от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает телеканал CNN РИА Новости, 17.11.2025
в мире
сша
венесуэла
карибское море
николас мадуро
дональд трамп
ford motor
nbc
сша
венесуэла
карибское море
в мире, сша, венесуэла, карибское море, николас мадуро, дональд трамп, ford motor, nbc
В мире, США, Венесуэла, Карибское море, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Ford Motor, NBC
США не хватит ресурсов для операции по отстранению Мадуро, пишут СМИ

CNN: США не имеют военных ресурсов для операции по отстранению Мадуро от власти

© AP Photo / Ariana CubillosПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Ariana Cubillos
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. США не располагают военными средствами для начала полномасштабной операции по отстранению от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает телеканал CNN со ссылкой на экспертов.
"В настоящее время США не располагают военными ресурсами, необходимыми для проведения крупномасштабной операции по отстранению Мадуро от власти", - говорится в сообщении.
Американские военные садятся в самолет - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Офицер ВМС рассказал, чем может стать вторжение в Венесуэлу для США
Вчера, 06:04
По данным телеканала, если американский президент Дональд Трамп отдаст приказ о нанесении ударов по территории этой южноамериканской страны, то он рискует столкнуться с внутриполитическими проблемами, связанными с нарушением обещания не ввязываться в дорогостоящие конфликты за рубежом, а также с проблемами в самой Венесуэле: расколом оппозиции и возможным перехватом власти военными.
В воскресенье в ВМС США на фоне эскалации с Венесуэлой сообщили, что авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Трамп утверждает, что руководство Венесуэлы хочет переговоров с США
Вчера, 03:01
 
В миреСШАВенесуэлаКарибское мореНиколас МадуроДональд ТрампFord MotorNBC
 
 
