США не хватит ресурсов для операции по отстранению Мадуро, пишут СМИ

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. США не располагают военными средствами для начала полномасштабной операции по отстранению от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает телеканал CNN со ссылкой на экспертов.
По данным телеканала, если американский президент Дональд Трамп отдаст приказ о нанесении ударов по территории этой южноамериканской страны, то он рискует столкнуться с внутриполитическими проблемами, связанными с нарушением обещания не ввязываться в дорогостоящие конфликты за рубежом, а также с проблемами в самой Венесуэле: расколом оппозиции и возможным перехватом власти военными.
В воскресенье в ВМС США на фоне эскалации с Венесуэлой сообщили, что авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.