США планируют признать "картель Солнц" террористической организацией

ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио объявил о намерении внести "картель Солнц", якобы возглавляемый президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в список иностранных террористических организаций.
"Возглавляемая незаконным лидером Николасом Мадуро, эта группа коррумпировала государственные институты Венесуэлы и несет ответственность как за террористическое насилие, совершаемое совместно с другими признанными террористическими организациями, так и за трафик наркотиков в Соединенные Штаты и Европу," - написал Рубио в соцсети Х.
В соответствии с пресс-релизом Государственного департамента США, "картель Солнц" (Cartel de los Soles) будет объявлен иностранной террористической организацией с 24 ноября 2025 года.
В июле этого года Марко Рубио выдвинул обвинения против Николаса Мадуро, утверждая, что он является главой венесуэльского наркокартеля Солнц. В результате Мадуро был обвинён в распространении наркотиков на территории Соединённых Штатов.
Каракас ранее отверг обвинения США в наркотрафике, заявив, что именно после изгнания Управления по борьбе с наркотиками DEA в 2005 году Венесуэла добилась убедительных результатов в борьбе с преступными структурами - арестов, ликвидации преступных сетей и установления контроля за границами и побережьем.