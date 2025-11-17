Рейтинг@Mail.ru
США планируют признать "картель Солнц" террористической организацией
03:48 17.11.2025
США планируют признать "картель Солнц" террористической организацией
Госсекретарь США Марко Рубио объявил о намерении внести "картель Солнц", якобы возглавляемый президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в список иностранных...
в мире, сша, венесуэла, европа, николас мадуро, марко рубио
В мире, США, Венесуэла, Европа, Николас Мадуро, Марко Рубио
США планируют признать "картель Солнц" террористической организацией

Рубио: США планируют признать "картель Солнц" террористической организацией

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио объявил о намерении внести "картель Солнц", якобы возглавляемый президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в список иностранных террористических организаций.
"Возглавляемая незаконным лидером Николасом Мадуро, эта группа коррумпировала государственные институты Венесуэлы и несет ответственность как за террористическое насилие, совершаемое совместно с другими признанными террористическими организациями, так и за трафик наркотиков в Соединенные Штаты и Европу," - написал Рубио в соцсети Х.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Трамп заявил, что может провести переговоры с Мадуро
02:53
В соответствии с пресс-релизом Государственного департамента США, "картель Солнц" (Cartel de los Soles) будет объявлен иностранной террористической организацией с 24 ноября 2025 года.
В июле этого года Марко Рубио выдвинул обвинения против Николаса Мадуро, утверждая, что он является главой венесуэльского наркокартеля Солнц. В результате Мадуро был обвинён в распространении наркотиков на территории Соединённых Штатов.
Каракас ранее отверг обвинения США в наркотрафике, заявив, что именно после изгнания Управления по борьбе с наркотиками DEA в 2005 году Венесуэла добилась убедительных результатов в борьбе с преступными структурами - арестов, ликвидации преступных сетей и установления контроля за границами и побережьем.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Трамп утверждает, что руководство Венесуэлы хочет переговоров с США
03:01
 
