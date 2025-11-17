Рейтинг@Mail.ru
03:11 17.11.2025
США могут ввести запрет на сотрудничество с Ираном, заявил Трамп
США в законопроекте об ужесточении санкций против РФ могут добавить и запрет на сотрудничество с Ираном, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 17.11.2025
в мире, сша, россия, иран, дональд трамп
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. США в законопроекте об ужесточении санкций против РФ могут добавить и запрет на сотрудничество с Ираном, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.
"Мы можем добавить в формулу Иран", - заявил Трамп журналистам, говоря о законопроекте, ранее внесенном в конгресс.
Ранее лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн заявил, что его партия готова вынести на голосование законопроект о новых санкциях против России в тот момент, когда администрация Трампа сочтет это необходимым.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Иран хочет договариваться с США, заявил Трамп
15 ноября, 03:46
 
