США могут ввести запрет на сотрудничество с Ираном, заявил Трамп
США могут ввести запрет на сотрудничество с Ираном, заявил Трамп
США в законопроекте об ужесточении санкций против РФ могут добавить и запрет на сотрудничество с Ираном, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T03:11:00+03:00
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. США в законопроекте об ужесточении санкций против РФ могут добавить и запрет на сотрудничество с Ираном, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.
"Мы можем добавить в формулу Иран", - заявил Трамп
журналистам, говоря о законопроекте, ранее внесенном в конгресс.
Ранее лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн заявил, что его партия готова вынести на голосование законопроект о новых санкциях против России в тот момент, когда администрация Трампа сочтет это необходимым.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.