США могут ввести запрет на сотрудничество с Ираном, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. США в законопроекте об ужесточении санкций против РФ могут добавить и запрет на сотрудничество с Ираном, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Мы можем добавить в формулу Иран", - заявил Трамп журналистам, говоря о законопроекте, ранее внесенном в конгресс.

Ранее лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн заявил, что его партия готова вынести на голосование законопроект о новых санкциях против России в тот момент, когда администрация Трампа сочтет это необходимым.