СМИ: США столкнулись с необычным последствием антироссийских санкций - РИА Новости, 17.11.2025
01:41 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/ssha-2055356007.html
СМИ: США столкнулись с необычным последствием антироссийских санкций
СМИ: США столкнулись с необычным последствием антироссийских санкций - РИА Новости, 17.11.2025
СМИ: США столкнулись с необычным последствием антироссийских санкций
Новые санкции Евросоюза и США, направленные против нефтеперерабатывающего сектора России, привели к росту цен на топливо в США, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 17.11.2025
СМИ: США столкнулись с необычным последствием антироссийских санкций

Bloomberg: новые санкции против России привели к росту цен на топливо в США

Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Rahmat Gul
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Новые санкции Евросоюза и США, направленные против нефтеперерабатывающего сектора России, привели к росту цен на топливо в США, передает агентство Bloomberg.
"Результатом (Введения антироссийских санкций. — Прим. Ред.) является продолжающееся давление на цены на АЗС, несмотря на падение мировых цен на нефть, что вряд ли понравится администрации США, которая считает "доступную энергию" жизненно важной", — говорится в материале.
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Минфин США разрешил сделки с болгарскими структурами "Лукойла"
14 ноября, 22:45
Как полагает издание, любые серьезные сбои в экспорте нефтепродуктов станут шоком для мирового рынка топлива.
Агентство считает, что продолжающееся реальное давление на поставки усиливается опасениями трейдеров по поводу того, что ждет их в будущем.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Роснефти", "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%.
Офис компании Лукойл в Софии - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
СМИ: в Болгарии утвердили спецуправляющего активами "Лукойла" в стране
15 ноября, 05:10
Как заявил Владимир Путин, новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. При этом они приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в США.
Президент России также отметил, что санкции не способствуют укреплению российско-американских отношений, которые только начали восстанавливаться. Однако Москва не отказывается от стремления наладить диалог с Вашингтоном.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
США разрешили операции с "Лукойлом" и "Роснефтью" для проекта в Казахстане
14 ноября, 22:52
 
