СМИ: США столкнулись с необычным последствием антироссийских санкций

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Новые санкции Евросоюза и США, направленные против нефтеперерабатывающего сектора России, привели к росту цен на топливо в США, передает агентство Bloomberg.
"Результатом (Введения антироссийских санкций. — Прим. Ред.) является продолжающееся давление на цены на АЗС, несмотря на падение мировых цен на нефть, что вряд ли понравится администрации США, которая считает "доступную энергию" жизненно важной", — говорится в материале.
Как полагает издание, любые серьезные сбои в экспорте нефтепродуктов станут шоком для мирового рынка топлива.
Агентство считает, что продолжающееся реальное давление на поставки усиливается опасениями трейдеров по поводу того, что ждет их в будущем.
Как заявил Владимир Путин, новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. При этом они приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в США.