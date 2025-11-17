Подозреваемой в убийстве сына в Балашихе грозит до 20 лет колонии

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Подозреваемой в убийстве сына в подмосковной Балашихе Елене Цуцковой грозит до 20 лет лишения свободы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По версии следствия, 31-летняя уроженка Заречного Пензенской области убила ребенка в квартире в Балашихе и выбросила части тела в Гольяновский пруд в Москве . Утром в понедельник мать мальчика задержали по подозрению в убийстве. На допросе женщина призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной, однако мотивы совершенного пояснить не смогла. Позже в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что подозреваемая в убийстве сына, предположительно, страдает шизофренией.

"Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Максимальная санкция за такое преступление предусматривает пожизненное лишение свободы. Однако с учетом того, что пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, Елене Цуцковой грозит до 20 лет лишения свободы", - рассказал Хаминский

Юрист отметил, что из-за возможного наличия у подозреваемой психического расстройства будет поставлен вопрос о ее вменяемости в момент совершения убийства. По мнению Хаминского, Цуцкову, скорее всего, признают вменяемой.

"Нужно отметить, что наличие или отсутствие психиатрических диагнозов не оказывает прямого влияния на вывод судебно-психиатрической экспертизы. Экспертиза должна будет установить, могла ли подозреваемая осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. С учетом того, что Елена Цуцкова предпринимала действия по сокрытию своего преступления, она вполне могла осознавать характер своих действий и руководить ими", - подчеркнул юрист.

Хаминский напомнил, что закон прямо устанавливает, что вменяемый человек, который во время совершения преступления в силу психического расстройства не мог в полной мере осознавать опасность своих действий или руководить ими, подлежит уголовной ответственности.

"При этом принудительные меры медицинского характера могут быть назначены судом не только в отношении невменяемого лица, но и в отношении лица, совершившего преступление и страдающего психическими расстройствами, не исключающими вменяемости. Однако принудительные меры медицинского характера назначаются только в случаях, когда психические расстройства связаны с возможностью причинения этими лицами иного существенного вреда либо с опасностью для себя или других лиц", - уточнил юрист.