Подозреваемой в убийстве сына в Балашихе грозит до 20 лет колонии - РИА Новости, 17.11.2025
16:54 17.11.2025
Подозреваемой в убийстве сына в Балашихе грозит до 20 лет колонии
Подозреваемой в убийстве сына в Балашихе грозит до 20 лет колонии
Подозреваемой в убийстве сына в Балашихе грозит до 20 лет колонии
Подозреваемой в убийстве сына в подмосковной Балашихе Елене Цуцковой грозит до 20 лет лишения свободы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра... РИА Новости, 17.11.2025
происшествия
балашиха
москва
московская область (подмосковье)
александр хаминский
балашиха
москва
московская область (подмосковье)
происшествия, балашиха, москва, московская область (подмосковье), александр хаминский
Происшествия, Балашиха, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский
Подозреваемой в убийстве сына в Балашихе грозит до 20 лет колонии

Юрист Хаминский: подозреваемой в убийстве сына в Балашихе грозит до 20 лет

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Подозреваемой в убийстве сына в подмосковной Балашихе Елене Цуцковой грозит до 20 лет лишения свободы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
По версии следствия, 31-летняя уроженка Заречного Пензенской области убила ребенка в квартире в Балашихе и выбросила части тела в Гольяновский пруд в Москве. Утром в понедельник мать мальчика задержали по подозрению в убийстве. На допросе женщина призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной, однако мотивы совершенного пояснить не смогла. Позже в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что подозреваемая в убийстве сына, предположительно, страдает шизофренией.
"Не справляюсь, они бесят". Что известно об убийстве ребенка в Балашихе
"Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Максимальная санкция за такое преступление предусматривает пожизненное лишение свободы. Однако с учетом того, что пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, Елене Цуцковой грозит до 20 лет лишения свободы", - рассказал Хаминский.
Юрист отметил, что из-за возможного наличия у подозреваемой психического расстройства будет поставлен вопрос о ее вменяемости в момент совершения убийства. По мнению Хаминского, Цуцкову, скорее всего, признают вменяемой.
"Нужно отметить, что наличие или отсутствие психиатрических диагнозов не оказывает прямого влияния на вывод судебно-психиатрической экспертизы. Экспертиза должна будет установить, могла ли подозреваемая осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. С учетом того, что Елена Цуцкова предпринимала действия по сокрытию своего преступления, она вполне могла осознавать характер своих действий и руководить ими", - подчеркнул юрист.
Хаминский напомнил, что закон прямо устанавливает, что вменяемый человек, который во время совершения преступления в силу психического расстройства не мог в полной мере осознавать опасность своих действий или руководить ими, подлежит уголовной ответственности.
Осужденный за убийство девочки в Нижнем Тагиле обжаловал приговор
"При этом принудительные меры медицинского характера могут быть назначены судом не только в отношении невменяемого лица, но и в отношении лица, совершившего преступление и страдающего психическими расстройствами, не исключающими вменяемости. Однако принудительные меры медицинского характера назначаются только в случаях, когда психические расстройства связаны с возможностью причинения этими лицами иного существенного вреда либо с опасностью для себя или других лиц", - уточнил юрист.
В Гольяновском пруду в Москве 16 ноября был обнаружен рюкзак, в котором находился фрагмент тела несовершеннолетнего - предварительно, в возрасте 7-10 лет. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Вечером того же дня главное СУСК по Подмосковью сообщило, что в квартире в Балашихе было найдено обезглавленное тело мальчика.
Жителя Волгограда заподозрили в жестоком убийстве сестры
ПроисшествияБалашихаМоскваМосковская область (Подмосковье)Александр Хаминский
 
 
