Приморцам, отмывшим свыше 600 миллионов рублей, снизили сроки

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. Приморский краевой суд снизил сроки лишения свободы организатору и участникам преступного сообщества, которые занимались во Владивостоке отмыванием денег и за несколько лет получили свыше 600 миллионов рублей незаконного дохода, сообщает прокуратура Приморья.
В 2023 году правоохранители сообщали, что Антон Семикин, Александр Крикун, Марк Прибылев и другие приморцы не позднее февраля 2017 года объединились для отмывания преступных доходов. В прокуратуре отмечали, что за несколько лет фигуранты получили свыше 600 миллионов рублей незаконного дохода. В июне этого года Семикину суд назначил 15 лет и три месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его соучастникам Крикуну, Прибылеву, Сергею Чераеву и Евгению Чену по совокупности преступлений назначено от девяти лет до 9,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Заявленный прокурором иск о взыскании с фигурантов преступного дохода в сумме более 647 миллионов рублей удовлетворен полностью.
Мосгорсуд снизил срок вандалам, испортившим дверь военкору "Известий"
24 сентября, 15:47
"Судебная коллегия Приморского краевого суда, согласившись с фактом совершения осужденными мошенничеств, незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств, сделала вывод о недоказанности факта организации преступного сообщества и участия в нем, прекратив в данной части уголовное преследование фигурантов за отсутствием состава преступления", - говорится в сообщении.
В прокуратуре РИА Новости уточнили, что краевой суд изменил приговор и снизил сроки.
"В новом решении Семикину назначено наказание 7 лет и 6 месяцев колонии, строгий режим заменили на общий. Остальным – от 4 до 5 лет", - сказал собеседник.
При этом прокуратура края занимала мотивированную позицию об отсутствии оснований для изменения приговора. Прокуратура обжалует это решение в Девятом кассационном суде общей юрисдикции, отмечает ведомство.
Ранее региональное СУСК сообщало, что в арбитражном суде Приморского края рассматривается иск региональных налоговых органов к Семкину и Чену, а также другим лицам о субсидиарной ответственности с физических лиц – руководителей коммерческих организаций, где были выявлены недоимки по налогам и сборам.
В конце мая прокуратура Приморья сообщала, что в суд передали дело на жительницу Москвы, которая обвиняется в пособничестве Семикину. В ходе расследования обвиняемая, которой суд назначил домашний арест, скрылась. Ее задержали в Белоруссии при пересечении границы по поддельному паспорту гражданина РФ и экстрадировали в Россию. Вину она не признает.