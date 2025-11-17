Рейтинг@Mail.ru
Приморцам, отмывшим свыше 600 миллионов рублей, снизили сроки - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:40 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/srok-2055361435.html
Приморцам, отмывшим свыше 600 миллионов рублей, снизили сроки
Приморцам, отмывшим свыше 600 миллионов рублей, снизили сроки - РИА Новости, 17.11.2025
Приморцам, отмывшим свыше 600 миллионов рублей, снизили сроки
Приморский краевой суд снизил сроки лишения свободы организатору и участникам преступного сообщества, которые занимались во Владивостоке отмыванием денег и за... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T03:40:00+03:00
2025-11-17T03:40:00+03:00
происшествия
россия
владивосток
приморский край
приморский краевой суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20250924/mosgorsud-2044052336.html
https://ria.ru/20250516/sud-2017458011.html
россия
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, владивосток, приморский край, приморский краевой суд
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край, Приморский краевой суд
Приморцам, отмывшим свыше 600 миллионов рублей, снизили сроки

Приморцам, отмывшим свыше 600 миллионов рублей, вдвое снизили сроки

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. Приморский краевой суд снизил сроки лишения свободы организатору и участникам преступного сообщества, которые занимались во Владивостоке отмыванием денег и за несколько лет получили свыше 600 миллионов рублей незаконного дохода, сообщает прокуратура Приморья.
В 2023 году правоохранители сообщали, что Антон Семикин, Александр Крикун, Марк Прибылев и другие приморцы не позднее февраля 2017 года объединились для отмывания преступных доходов. В прокуратуре отмечали, что за несколько лет фигуранты получили свыше 600 миллионов рублей незаконного дохода. В июне этого года Семикину суд назначил 15 лет и три месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его соучастникам Крикуну, Прибылеву, Сергею Чераеву и Евгению Чену по совокупности преступлений назначено от девяти лет до 9,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Заявленный прокурором иск о взыскании с фигурантов преступного дохода в сумме более 647 миллионов рублей удовлетворен полностью.
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Мосгорсуд снизил срок вандалам, испортившим дверь военкору "Известий"
24 сентября, 15:47
"Судебная коллегия Приморского краевого суда, согласившись с фактом совершения осужденными мошенничеств, незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств, сделала вывод о недоказанности факта организации преступного сообщества и участия в нем, прекратив в данной части уголовное преследование фигурантов за отсутствием состава преступления", - говорится в сообщении.
В прокуратуре РИА Новости уточнили, что краевой суд изменил приговор и снизил сроки.
"В новом решении Семикину назначено наказание 7 лет и 6 месяцев колонии, строгий режим заменили на общий. Остальным – от 4 до 5 лет", - сказал собеседник.
При этом прокуратура края занимала мотивированную позицию об отсутствии оснований для изменения приговора. Прокуратура обжалует это решение в Девятом кассационном суде общей юрисдикции, отмечает ведомство.
Ранее региональное СУСК сообщало, что в арбитражном суде Приморского края рассматривается иск региональных налоговых органов к Семкину и Чену, а также другим лицам о субсидиарной ответственности с физических лиц – руководителей коммерческих организаций, где были выявлены недоимки по налогам и сборам.
В конце мая прокуратура Приморья сообщала, что в суд передали дело на жительницу Москвы, которая обвиняется в пособничестве Семикину. В ходе расследования обвиняемая, которой суд назначил домашний арест, скрылась. Ее задержали в Белоруссии при пересечении границы по поддельному паспорту гражданина РФ и экстрадировали в Россию. Вину она не признает.
Спасатели разбирают завалы на месте обрушение подъезда из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Суд снизил сроки осужденным по делу о взрыве газа в доме в Новосибирске
16 мая, 18:08
 
ПроисшествияРоссияВладивостокПриморский крайПриморский краевой суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала