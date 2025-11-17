https://ria.ru/20251117/spetsoperatsiya-2055371282.html
ВС России сорвали прорыв украинской ДРГ на Запорожском направлении
Бойцы группировки "Восток" предотвратили попытку прорыва украинской ДРГ в Запорожской области, сообщил РИА Новости гранатометчик с позывным Хан. РИА Новости, 17.11.2025
запорожская область
Бойцы "Востока" предотвратили прорыв украинской ДРГ на Запорожском направлении