ВС России сорвали прорыв украинской ДРГ на Запорожском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:38 17.11.2025 (обновлено: 09:07 17.11.2025)
ВС России сорвали прорыв украинской ДРГ на Запорожском направлении
ВС России сорвали прорыв украинской ДРГ на Запорожском направлении
Бойцы группировки "Восток" предотвратили попытку прорыва украинской ДРГ в Запорожской области, сообщил РИА Новости гранатометчик с позывным Хан. РИА Новости, 17.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
2025
Командир штурмовой группы с позывным Тима об освобождении Орестополя в Днепропетровской области
Густой туман помог российским бойцам освободить Орестополь в Днепропетровской области, рассказал командир штурмовой группы с позывным Тима.
ВС России сорвали прорыв украинской ДРГ на Запорожском направлении

Бойцы "Востока" предотвратили прорыв украинской ДРГ на Запорожском направлении

ДОНЕЦК, 17 ноя — РИА Новости. Бойцы группировки "Восток" предотвратили попытку прорыва украинской ДРГ в Запорожской области, сообщил РИА Новости гранатометчик с позывным Хан.
"Мы находились на дежурстве. Диверсионная группа из пяти человек в темное время суток пыталась подойти к нашим боевым порядкам. Нам передали квадрат, я сам наблюдал их с коптера, передал своим расчетам координаты. После пристрелочного огня откорректировал их — и короткими очередями ребята отработали по противнику", —рассказал боец.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Минобороны рассказало о рывке вглубь обороны ВСУ в Запорожской области
дополняется ...
По его словам, трое боевиков были уничтожены, еще двое отступили, не сумев приблизиться к российским позициям.
За минувшую неделю подразделения "Востока" освободили в Запорожской области населенные пункты Новое, Сладкое, Новоуспеновское, Яблоково, Малая Токмачка и Ровнополье.
Потери ВСУ за сутки на этом участке фронта составили более 235 военных, бронетранспортер, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и два склада материальных средств.
