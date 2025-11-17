ВС России сорвали прорыв украинской ДРГ на Запорожском направлении

"Мы находились на дежурстве. Диверсионная группа из пяти человек в темное время суток пыталась подойти к нашим боевым порядкам. Нам передали квадрат, я сам наблюдал их с коптера, передал своим расчетам координаты. После пристрелочного огня откорректировал их — и короткими очередями ребята отработали по противнику", —рассказал боец.