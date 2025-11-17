Рейтинг@Mail.ru
Артиллерия уничтожила танки ВСУ на Запорожском направлении, рассказал боец - РИА Новости, 17.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:32 17.11.2025
Артиллерия уничтожила танки ВСУ на Запорожском направлении, рассказал боец
Артиллерийские расчёты группировки войск "Восток" уничтожили три танка ВСУ на запорожском направлении, рассказал РИА Новости артиллерист с позывным "Швед". РИА Новости, 17.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Артиллерия уничтожила танки ВСУ на Запорожском направлении, рассказал боец

Артиллерия ВС РФ уничтожила три танка ВСУ на Запорожском направлении

ДОНЕЦК, 17 ноя — РИА Новости. Артиллерийские расчёты группировки войск "Восток" уничтожили три танка ВСУ на запорожском направлении, рассказал РИА Новости артиллерист с позывным "Швед".
"Надо было освободить дорогу штурмовикам. Была задача обезвредить танк. Когда подлетели наши глаза (разведывательные дроны - ред.), мы увидели, что не один, а три танка двигаются", — сообщил он.
Артиллеристы оперативно начали работу по выявленным целям.
"Начали работать. Один танк подбили сразу. Два других начали разворачиваться. И непосредственно мы уже со вторым орудием разгромили эти два танка", — рассказал "Швед".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Боец рассказал об уничтожении позиций операторов БПЛА ВСУ под Работино
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
