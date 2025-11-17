Артиллерия уничтожила танки ВСУ на Запорожском направлении, рассказал боец

ДОНЕЦК, 17 ноя — РИА Новости. Артиллерийские расчёты группировки войск "Восток" уничтожили три танка ВСУ на запорожском направлении, рассказал РИА Новости артиллерист с позывным "Швед".

"Надо было освободить дорогу штурмовикам. Была задача обезвредить танк. Когда подлетели наши глаза (разведывательные дроны - ред.), мы увидели, что не один, а три танка двигаются", — сообщил он.

Артиллеристы оперативно начали работу по выявленным целям.