Артиллерия уничтожила танки ВСУ на Запорожском направлении, рассказал боец
Артиллерийские расчёты группировки войск "Восток" уничтожили три танка ВСУ на запорожском направлении, рассказал РИА Новости артиллерист с позывным "Швед". РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T05:32:00+03:00
Артиллерия ВС РФ уничтожила три танка ВСУ на Запорожском направлении
ДОНЕЦК, 17 ноя — РИА Новости. Артиллерийские расчёты группировки войск "Восток" уничтожили три танка ВСУ на запорожском направлении, рассказал РИА Новости артиллерист с позывным "Швед".
"Надо было освободить дорогу штурмовикам. Была задача обезвредить танк. Когда подлетели наши глаза (разведывательные дроны - ред.), мы увидели, что не один, а три танка двигаются", — сообщил он.
Артиллеристы оперативно начали работу по выявленным целям.
"Начали работать. Один танк подбили сразу. Два других начали разворачиваться. И непосредственно мы уже со вторым орудием разгромили эти два танка", — рассказал "Швед".