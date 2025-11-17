Боец рассказал об уничтожении позиций операторов БПЛА ВСУ под Работино

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Расчёты ударных БПЛА 3-й штурмовой роты 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России в течение месяца уничтожили около 20 позиций расчётов FPV-дронов украинских боевиков в районе населённого пункта Работино (Запорожская область), рассказал РИА Новости командир роты с позывным "Немец" .

"В течение месяца наши расчёты ударных БПЛА активно выявляли и уничтожали замаскированные позиции расчетов FPV (вид беспилотника – ред.) противника вдоль линии соприкосновения. В течение месяца наши расчёты уничтожили около 20 таких позиций вместе с оборудованием", - сказал "Немец".

FPV-дрон (First Person View — вид от первого лица) — это беспилотник, который оборудован камерой, передающей видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности оператора.