Боец рассказал об уничтожении позиций операторов БПЛА ВСУ под Работино
Боец рассказал об уничтожении позиций операторов БПЛА ВСУ под Работино - РИА Новости, 17.11.2025
Боец рассказал об уничтожении позиций операторов БПЛА ВСУ под Работино
Расчёты ударных БПЛА 3-й штурмовой роты 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России в течение месяца уничтожили около 20 позиций... РИА Новости, 17.11.2025
Боец рассказал об уничтожении позиций операторов БПЛА ВСУ под Работино
ВС России за месяц уничтожили около 20 позиций операторов БПЛА ВСУ под Работино
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Расчёты ударных БПЛА 3-й штурмовой роты 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России в течение месяца уничтожили около 20 позиций расчётов FPV-дронов украинских боевиков в районе населённого пункта Работино (Запорожская область), рассказал РИА Новости командир роты с позывным "Немец" .
"В течение месяца наши расчёты ударных БПЛА активно выявляли и уничтожали замаскированные позиции расчетов FPV (вид беспилотника – ред.) противника вдоль линии соприкосновения. В течение месяца наши расчёты уничтожили около 20 таких позиций вместе с оборудованием", - сказал "Немец".
FPV-дрон (First Person View — вид от первого лица) — это беспилотник, который оборудован камерой, передающей видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности оператора.
Запорожская область
- регион России
, расположенный в нижнем течении Днепра
. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев
не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье
, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь
.