Медведев оценил сроки окончания СВО - РИА Новости, 17.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:19 17.11.2025
Медведев оценил сроки окончания СВО
Медведев оценил сроки окончания СВО - РИА Новости, 17.11.2025
Медведев оценил сроки окончания СВО
СВО продолжится, пока Россия не достигнет своих целей, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 17.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
москва
дмитрий медведев
единая россия
молодая гвардия
россия
москва
Медведев оценил сроки окончания СВО

Медведев: СВО будет продолжаться до тех пор, пока РФ не достигнет своих целей

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. СВО продолжится, пока Россия не достигнет своих целей, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Слет активистов "Молодой Гвардии", посвященный 20-летию молодежного крыла "Единой России", проходит в Москве.
«
"Хочу поблагодарить за то, что уже сделано, учитывая ваш опыт. И, естественно, пожелать вам успехов в той миссии, которой вы сейчас будете заниматься. Специальная военная операция продолжается. Вы знаете отлично ради чего, почему. Мы продолжим до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей... Желаю вам всего доброго, берегите себя. Это не менее важно, чем помогать своей стране, проявлять мужество", - сказал Медведев в ходе общения с активистами, которые отправляются в зону боевых действий.
Кадры общения были опубликованы на странице Медведева во "ВКонтакте".
Медведев назвал спецоперацию народной войной
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваДмитрий МедведевЕдиная РоссияМолодая гвардия
 
 
Заголовок открываемого материала