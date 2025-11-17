Медведев оценил сроки окончания СВО

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. СВО продолжится, пока Россия не достигнет своих целей, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Слет активистов "Молодой Гвардии", посвященный 20-летию молодежного крыла "Единой России", проходит в Москве.
«
"Хочу поблагодарить за то, что уже сделано, учитывая ваш опыт. И, естественно, пожелать вам успехов в той миссии, которой вы сейчас будете заниматься. Специальная военная операция продолжается. Вы знаете отлично ради чего, почему. Мы продолжим до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей... Желаю вам всего доброго, берегите себя. Это не менее важно, чем помогать своей стране, проявлять мужество", - сказал Медведев в ходе общения с активистами, которые отправляются в зону боевых действий.
Кадры общения были опубликованы на странице Медведева во "ВКонтакте".
