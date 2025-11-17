Экс-сотруднику ГВСУ №4 вынесли приговор за злоупотребления полномочиями

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Экс-сотрудник филиала ФГУП "Главное военно-строительное управление №4" Павел Володин приговорен к четырем годам колонии общего режима за злоупотребления полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа с ущербом для Минобороны более чем на 250 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Как сообщало следствие, в мае 2017 года в ходе выполнения ГОЗ с ФГУП "ГВСУ № 4" был заключен контракт более чем на 290 миллионов рублей о выполнении строительно-монтажных работ на объекте в Камчатском крае. Обязанности по контролю за производством работ возлагались на Володина. В 2018-2019 годах Володин, злоупотребляя своими должностными полномочиями, не организовал выполнение работ на объекте, в результате чего условия контракта выполнены с существенными нарушениями. Минобороны причинен ущерб более чем на 250 миллионов рублей.
"Приговором суда Володину назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на два года", - говорится в сообщении.
Кроме того, в пользу Минобороны России суд взыскал с Володина денежные средства в сумме свыше 250 миллионов рублей.
Против экс-начальника представительства Минобороны Тюрина возбудили дело
12 сентября, 11:37