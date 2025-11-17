https://ria.ru/20251117/sotrudnichestvo-2055523742.html
Мишустин рассказал о сотрудничестве России и Китая в энергетике
Мишустин рассказал о сотрудничестве России и Китая в энергетике - РИА Новости, 17.11.2025
Мишустин рассказал о сотрудничестве России и Китая в энергетике
Сотрудничество России и Китая в энергетике носит стратегический характер, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T17:00:00+03:00
2025-11-17T17:00:00+03:00
2025-11-17T17:23:00+03:00
экономика
россия
китай
михаил мишустин
ли цян
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055529026_0:416:2726:1949_1920x0_80_0_0_122e6c9b9727e52cc442ccb70cf04fc5.jpg
https://ria.ru/20251116/age-2054793482.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055529026_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_9e120c64c57c0358935b10b7c8056fd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, михаил мишустин, ли цян, шос
Экономика, Россия, Китай, Михаил Мишустин, Ли Цян, ШОС
Мишустин рассказал о сотрудничестве России и Китая в энергетике
Мишустин: сотрудничество России и КНР в энергетике носит стратегический характер