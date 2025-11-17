Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о сотрудничестве России и Китая в энергетике
17.11.2025
Мишустин рассказал о сотрудничестве России и Китая в энергетике
Мишустин рассказал о сотрудничестве России и Китая в энергетике - РИА Новости, 17.11.2025
Мишустин рассказал о сотрудничестве России и Китая в энергетике
Сотрудничество России и Китая в энергетике носит стратегический характер, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.11.2025
Мишустин рассказал о сотрудничестве России и Китая в энергетике

Мишустин: сотрудничество России и КНР в энергетике носит стратегический характер

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в энергетике носит стратегический характер, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в понедельник встретился в Доме правительства РФ с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, который прибыл в РФ для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС.
"Продолжим создавать комфортные условия для работы экономических операторов на рынке России и Китая. Сотрудничество в энергетике носит особый характер, стратегический характер, охватывает нефтяную, газовую, угольную, атомную составляющую", - сказал Мишустин в ходе встречи.
Экономика Россия Китай Михаил Мишустин Ли Цян ШОС
 
 
