Мишустин рассказал о сотрудничестве России и Китая в энергетике

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в энергетике носит стратегический характер, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Продолжим создавать комфортные условия для работы экономических операторов на рынке России и Китая. Сотрудничество в энергетике носит особый характер, стратегический характер, охватывает нефтяную, газовую, угольную, атомную составляющую", - сказал Мишустин в ходе встречи.