Обвиняемые в покушении на Соловьева были неонацистами, сообщил свидетель - РИА Новости, 17.11.2025
15:07 17.11.2025
Обвиняемые в покушении на Соловьева были неонацистами, сообщил свидетель
Двое обвиняемых в подготовке к убийству журналиста Владимира Соловьева лечились в психоневрологическом диспансере, заявила их знакомая во 2-м Западном окружном... РИА Новости, 17.11.2025
происшествия, россия, москва, украина, владимир беляков, владимир соловьев (телеведущий), владимир степанов
Происшествия, Россия, Москва, Украина, Владимир Беляков, Владимир Соловьев (телеведущий), Владимир Степанов
Обвиняемые в покушении на Соловьева лечились в психдиспансере

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВладимир Соловьев
Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Владимир Соловьев. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Двое обвиняемых в подготовке к убийству журналиста Владимира Соловьева лечились в психоневрологическом диспансере, заявила их знакомая во 2-м Западном окружном военном суде.
Как рассказала свидетельница, приятель познакомил ее с Андреем Пронским и Тимофеем Мокием, "с которыми он вместе проходили лечение в психоневрологическом диспансере", передает корреспондент РИА Новости из суда.
Тем не менее, она охарактеризовала их как адекватных людей, с которыми приятно общаться. По ее словам, Мокий высказывал суицидальные мысли, но "не было впечатления, что это что-то реальное, просто что-то говорил".
Она знала, что подсудимые придерживаются националистических взглядов, видела у Мокии футболку со свастикой. Деятельность Соловьева, по ее словам, они не обсуждали.
На скамье подсудимых Андрей Пронский, Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 1, 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), ч. 1, 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), пп. "а", "в" ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч. 4 ст. 222 (незаконный оборот оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223 (незаконное изготовление оружия), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 2 ст. 167, ч. 3, 5 ст. 33, ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, его организация и пособничество), ч. 1, п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 1 ст. 30, пп. "б", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству), ч. 1 ст. 228 (незаконный оборот наркотических средств) УК РФ.
По версии следствия, 2 октября 2021 года Пронский создал ячейку неонацистской террористической группировки "NS/WP*", запрещенной в России, о чем публично заявил с целью привлечения сторонников. В деятельность группы были вовлечены Мокий, Беляков, Степанов, Дружинин, Волков, Стрижаков и иные лица. Кроме того, для увеличения количества участников Пронский создал в Telegram тематический канал.
Для реализации планов Пронский, Мокий, Беляков, Степанов, Дружинин, Стрижаков и иные лица приобрели взрывчатые вещества, взрывные устройства, огнестрельное оружие, основные части огнестрельного оружия, боеприпасы, а также оборудование, составные части боеприпасов и компоненты, необходимые для изготовления боеприпасов, переделки огнестрельного оружия и изготовления взрывных устройств.
Под руководством Пронского и по его указанию с декабря 2021 по апрель 2022 года в Москве, Московской и Тверской областях были совершены поджоги четырех автомашин, домовладения, военного комиссариата.
Не позднее 4 апреля 2022 года представители Главного управления разведки Украины обратились к Пронскому с предложением за материальное вознаграждение убить журналиста Владимира Соловьева. Для совершения убийства по найму Пронский привлек Стрижакова, Дружинина, Белякова, Степанова и Мокия. Они осуществляли сбор информации в отношении потерпевшего. Участники преступного сговора планировали установить на кузов автомашины жертвы самодельное взрывное устройство и привести его в действие.
Однако преступление не было доведено до конца по независящим от указанных лиц обстоятельствам, поскольку пресечено сотрудниками правоохранительных органов.
Скрывшийся от следствия Мокий в мае 2022 года в Московской, Тульской и Рязанской областях совершил поджоги трех военных комиссариатов, один из которых - по сговору с Абраровым. Также Мокий приобрел для личного употребления наркотическое средство метадон. Позднее его также задержали.
Кроме того, с 2013 года по 2022 год Пронский подготовил рукописи книги "Акционер" и заказал в типографии около 300 экземпляров. В книге имеются высказывания, направленные на оправдание терроризма, возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, а также принадлежности к социальной группе.
В результате обысков, проведенных 25 апреля 2022 года в местах проживания Дружинина, Белякова, Степанова, Стрижакова и Пронского в Москве и Московской области, обнаружены и изъяты самодельное взрывное устройство, граната, запал ручных гранат, три самодельных пистолета, порох, обрез, два ствола к пистолету Макарова, 199 патронов калибра 7,62-мм, 748 патронов калибра 9-мм, 49 самодельных патронов к огнестрельному оружию различного калибра.
ПроисшествияРоссияМоскваУкраинаВладимир БеляковВладимир Соловьев (телеведущий)Владимир Степанов
 
 
