"Украинские железные дороги" замешаны в коррупционных схемах, пишут СМИ
19:32 17.11.2025
"Украинские железные дороги" замешаны в коррупционных схемах, пишут СМИ
Компания "Украинские железные дороги" замешана в целом ряде коррупционных схем, одна из них касается незаконной продажи электроэнергии, сообщает в понедельник...
"Украинские железные дороги" замешаны в коррупционных схемах, пишут СМИ

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" замешана в целом ряде коррупционных схем, одна из них касается незаконной продажи электроэнергии, сообщает в понедельник издание украинское "Страна.ua" со ссылкой на источники.
"Источники... говорят о "целом списке" коррупционных схем", - говорится в публикации, в которой уточняется, что подобных схем стало еще больше в ходе военного конфликта.
По словам одного из источников, компания "Украинские железные дороги", в частности, занимается незаконной продажей электроэнергии, а также торгует предоставлением брони от мобилизации. При этом сотрудники компании в течение месяцев не получают зарплаты, из-за чего массово увольняются.
Неназванный чиновник из одного из украинских министерств указал изданию на то, что ситуация с компанией "Украинские железные дороги" крайне тяжелая, чтобы удерживать компанию на плаву властям придется влить в нее еще больше денег.
В начале ноября член наблюдательного совета компании, советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, компанию "Украинские железные дороги" нужно спасать из-за убытков, грозящих остановкой железнодорожного сообщения в стране.
