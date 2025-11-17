Внутри партии Зеленского обострились противоречия из-за скандала, пишут СМИ

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Внутренние противоречия обострились внутри партии Владимира Зеленского "Слуга народа" на фоне громкого коррупционного скандала на Украине, депутаты могут начать голосовать "не по указке" или могут выйти из фракции, сообщает в понедельник агентство РБК-Украина.

"Во фракции "Слуга народа" обострились внутренние противоречия на фоне скандала, связанного с делом бизнесмена и медиаменеджера Тимура Миндича… Часть депутатов чувствует себя обманутой дважды", - говорится в статье агентства.

Кроме того, агентство отмечает, что в офисе Зеленского поссорились с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией

"Разрыв внутриэлитного "общественного договора" означает, что многие депутаты чувствуют себя свободными от обязательств. Это может проявляться в отказе голосовать "по указке" или даже в выходе из фракции, что особенно опасно для монобольшинства", - говорится в сообщении. В результате правящей партии может стать сложнее собирать необходимое количество голосов для принятия законопроектов, добавляет агентство.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.