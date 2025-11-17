Рейтинг@Mail.ru
Внутри партии Зеленского обострились противоречия из-за скандала, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2025
13:42 17.11.2025
Внутри партии Зеленского обострились противоречия из-за скандала, пишут СМИ
в мире
украина
владимир зеленский
герман галущенко
давид арахамия
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
рбк (медиагруппа)
украина
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Давид Арахамия, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, РБК (медиагруппа)
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Внутренние противоречия обострились внутри партии Владимира Зеленского "Слуга народа" на фоне громкого коррупционного скандала на Украине, депутаты могут начать голосовать "не по указке" или могут выйти из фракции, сообщает в понедельник агентство РБК-Украина.
"Во фракции "Слуга народа" обострились внутренние противоречия на фоне скандала, связанного с делом бизнесмена и медиаменеджера Тимура Миндича… Часть депутатов чувствует себя обманутой дважды", - говорится в статье агентства.
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
СМИ раскрыли план побега Зеленского с Украины на фоне скандала с НАБУ
13 ноября, 20:03
По мнению авторов, депутаты из партии "Слуга народа" осознают, что власти их обманывали летом, когда убеждали голосовать за закон о сокращении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), а теперь понимают, что им врали, когда пытались убедить, что информация о нападках на НАБУ и САП якобы не связана с бизнесменом и соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем.
Кроме того, агентство отмечает, что в офисе Зеленского поссорились с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.
"Разрыв внутриэлитного "общественного договора" означает, что многие депутаты чувствуют себя свободными от обязательств. Это может проявляться в отказе голосовать "по указке" или даже в выходе из фракции, что особенно опасно для монобольшинства", - говорится в сообщении. В результате правящей партии может стать сложнее собирать необходимое количество голосов для принятия законопроектов, добавляет агентство.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Митинг против Владимира Зеленского и коррупции на Украине в центре Киева - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Киеве прошел митинг против Зеленского и коррупции
15 ноября, 15:42
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Украл лично". В Раде обрушились на Зеленского после скандала с НАБУ
11 ноября, 16:25
 
