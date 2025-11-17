Рейтинг@Mail.ru
11:14 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/smi-2055409936.html
СМИ: в Париже обсудят коррупционный скандал в ходе визита Зеленского
Коррупционный скандал на Украине будет обсуждаться во время визита Владимира Зеленского в Париж в понедельник, пишет газета Monde. РИА Новости, 17.11.2025
в мире, украина, париж, киев, владимир зеленский, герман галущенко, светлана гринчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
В мире, Украина, Париж, Киев, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
СМИ: в Париже обсудят коррупционный скандал в ходе визита Зеленского

Monde: коррупционный скандал обсудят во время визита Зеленского в Париж

© AP Photo / Andrew KravchenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Коррупционный скандал на Украине будет обсуждаться во время визита Владимира Зеленского в Париж в понедельник, пишет газета Monde.
"Французские власти обещают продолжать свою военную поддержку, несмотря на свои слабые бюджетные возможности, но ожидается, что нынешний скандал будет рассмотрен во время визита Владимира Зеленского в Париж в понедельник", - сообщает издание.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Во Франции пришли в ярость из-за нового шага Зеленского
14 ноября, 15:38
В Елисейском дворце заявили газете о наличии "доверительного диалога" с Украиной. По словам собеседника издания, в Киеве "очень хорошо знают" требования Парижа, призывающего к прозрачности и серьезному подходу к борьбе с коррупцией.
Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
NYT выяснил, что украинцы думают о коррупции Зеленского и его окружения
14 ноября, 18:19
 
В миреУкраинаПарижКиевВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоСветлана ГринчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Энергоатом
 
 
