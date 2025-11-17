СМИ: в Париже обсудят коррупционный скандал в ходе визита Зеленского

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Коррупционный скандал на Украине будет обсуждаться во время визита Владимира Зеленского в Париж в понедельник, пишет газета Monde.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.