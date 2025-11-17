Renault и Nissan обсуждают восстановление альянса, сообщили СМИ

Но уход де Мео привел к переговорам о возобновлении соглашения об альянсе, сообщили газете источники. Генеральным директором французской компании с 31 июля стал Франсуа Провост, а Nissan с 1 апреля возглавляет мексиканец Иван Эспиноса.

В 2023 году группа Renault официально сообщила о сокращении своей доли в Nissan до 15% с 43,4%. А в марте текущего года оба автоконцерна заявили, что сократят минимальную перекрестную долю акций друг друга с 15% до 10%.