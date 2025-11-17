Рейтинг@Mail.ru
Renault и Nissan обсуждают восстановление альянса, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.11.2025
10:44 17.11.2025
Renault и Nissan обсуждают восстановление альянса, сообщили СМИ
Renault и Nissan обсуждают восстановление альянса, сообщили СМИ
в мире, япония, карлос гон, renault s.a, renault nissan (альянс), nissan motor, renault logan, renault clio
В мире, Япония, Карлос Гон, Renault S.A, Renault Nissan (альянс), Nissan Motor, Renault Logan, Renault Clio
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Французская Renault и японская Nissan обсуждают восстановление альянса после недавней смены руководства в компаниях, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
"Renault и Nissan обсуждают возобновление своего 26-летнего альянса, поскольку недавние изменения в руководстве обеих компаний и финансовый кризис в японской группе вызвали новый пересмотр их... партнерства", - говорится в материале издания.
Бывший глава Renault Лука де Мео выступал за продажу доли французской группы в Nissan после того, как отношения компаний испортились после ареста бывшего главы альянса Renault-Nissan Карлоса Гона в 2018 году, заявили осведомленные источники изданию.
Но уход де Мео привел к переговорам о возобновлении соглашения об альянсе, сообщили газете источники. Генеральным директором французской компании с 31 июля стал Франсуа Провост, а Nissan с 1 апреля возглавляет мексиканец Иван Эспиноса.
В 2023 году группа Renault официально сообщила о сокращении своей доли в Nissan до 15% с 43,4%. А в марте текущего года оба автоконцерна заявили, что сократят минимальную перекрестную долю акций друг друга с 15% до 10%.
Renault S.A. - одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, основана в 1898 году. Входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Штат компании составляет 98 тысяч сотрудников.
Nissan Motor - один из крупнейших автопроизводителей в Японии, компания основана в 1933 году. Штат компании составляет 132,79 тысячи сотрудников.
В миреЯпонияКарлос ГонRenault S.ARenault Nissan (альянс)Nissan MotorRenault LoganRenault Clio
 
 
