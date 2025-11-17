Рейтинг@Mail.ru
На дебошира из Первоуральска завели дело - РИА Новости, 17.11.2025
22:50 17.11.2025 (обновлено: 23:51 17.11.2025)
На дебошира из Первоуральска завели дело
На дебошира из Первоуральска завели дело - РИА Новости, 17.11.2025
На дебошира из Первоуральска завели дело
Житель Первоуральска Свердловской области, забаррикадировавшийся в квартире, удерживал там в заложниках женщину, возбуждено уголовное дело о незаконном лишении... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T22:50:00+03:00
2025-11-17T23:51:00+03:00
происшествия
первоуральск
свердловская область
россия
александр шульга
следственный комитет россии (ск рф)
первоуральск
свердловская область
россия
происшествия, первоуральск, свердловская область, россия, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Первоуральск, Свердловская область, Россия, Александр Шульга, Следственный комитет России (СК РФ)
На дебошира из Первоуральска завели дело

На дебошира из Первоуральска завели дело за удержание заложницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Житель Первоуральска Свердловской области, забаррикадировавшийся в квартире, удерживал там в заложниках женщину, возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
"Вечером 17 ноября в правоохранительные органы города Первоуральска поступило сообщение о том, что в жилом многоквартирном доме по улице Малышева местный житель незаконно удерживает в квартире женщину 1978 года рождения, создавая угрозу для ее жизни и здоровья", - сказал Шульга.
Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы.
"В ходе проведенных оперативных мероприятий подозреваемый, ранее судимый местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан, а удерживаемая им женщина освобождена, она не пострадала", - уточнили в СК.
Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщал РИА Новости о том, что в понедельник вечером в дежурную часть полиции Первоуральска поступило сообщение, что в одной из квартир гражданин с неадекватным поведением угрожает противоправными действиями. На место происшествия выехали и приступили к работе сотрудники полиции и Росгвардии. Позднее мэр Первоуральска Игорь Кабец рассказал, что жителей дома эвакуировали.
Местные СМИ сообщали о том, что в квартире находятся заложники, а захватчик угрожает взорвать гранату.
В свою очередь, Горелых рассказывал РИА Новости, что сотрудники полиции выясняют, имеется ли в квартире оружие и ведут переговоры с мужчиной, призывая его добровольно открыть дверь и сдаться, полиция вызвала на место происшествия его мать. Также он сообщал, что личность дебошира была установлена. Это местный житель 1973 года рождения, у него есть судимости за причастность к грабежу, к разбойному нападению и причинению вреда здоровью.
Позднее Горелых рассказал, что мужчину задержали, никаких криминальных и взрывных устройств у него при себе не было,
"Арсеналов огнестрельного оружия или взрывчатых веществ, как писали некоторые Telegram-каналы и СМИ, при нем не оказалось. Это была попытка напугать", – подчеркнул позднее журналистам Горелых.
В свою очередь, Шульга отметил, что с участием фигуранта проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, ему будет предъявлено соответствующее обвинение.
"Также следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются", - сказал Шульга.
ПроисшествияПервоуральскСвердловская областьРоссияАлександр ШульгаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
