На дебошира из Первоуральска завели дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Житель Первоуральска Свердловской области, забаррикадировавшийся в квартире, удерживал там в заложниках женщину, возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.

"Вечером 17 ноября в правоохранительные органы города Первоуральска поступило сообщение о том, что в жилом многоквартирном доме по улице Малышева местный житель незаконно удерживает в квартире женщину 1978 года рождения, создавая угрозу для ее жизни и здоровья", - сказал Шульга

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы.

"В ходе проведенных оперативных мероприятий подозреваемый, ранее судимый местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан, а удерживаемая им женщина освобождена, она не пострадала", - уточнили в СК

Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщал РИА Новости о том, что в понедельник вечером в дежурную часть полиции Первоуральска поступило сообщение, что в одной из квартир гражданин с неадекватным поведением угрожает противоправными действиями. На место происшествия выехали и приступили к работе сотрудники полиции и Росгвардии . Позднее мэр Первоуральска Игорь Кабец рассказал, что жителей дома эвакуировали.

Местные СМИ сообщали о том, что в квартире находятся заложники, а захватчик угрожает взорвать гранату.

В свою очередь, Горелых рассказывал РИА Новости, что сотрудники полиции выясняют, имеется ли в квартире оружие и ведут переговоры с мужчиной, призывая его добровольно открыть дверь и сдаться, полиция вызвала на место происшествия его мать. Также он сообщал, что личность дебошира была установлена. Это местный житель 1973 года рождения, у него есть судимости за причастность к грабежу, к разбойному нападению и причинению вреда здоровью.

Позднее Горелых рассказал, что мужчину задержали, никаких криминальных и взрывных устройств у него при себе не было,

"Арсеналов огнестрельного оружия или взрывчатых веществ, как писали некоторые Telegram-каналы и СМИ, при нем не оказалось. Это была попытка напугать", – подчеркнул позднее журналистам Горелых.

В свою очередь, Шульга отметил, что с участием фигуранта проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, ему будет предъявлено соответствующее обвинение.