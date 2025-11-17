Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу округа Калининградской области обвинили в хищении средств - РИА Новости, 17.11.2025
15:39 17.11.2025 (обновлено: 15:44 17.11.2025)
Экс-главу округа Калининградской области обвинили в хищении средств
Экс-главу округа Калининградской области обвинили в хищении средств
2025
Задержание экс-главы Советского городского округа Калининградской области
Экс-главу Советского городского округа Калининградской области обвиняют в том, что он похитил не менее 40 миллионов рублей. Следствие просит его арестовать. Мужчина взял деньги у муниципальной компании, обещая урегулировать вопросы с правоохранителями и надзорными органами. На самом деле он таких возможностей не имел, а полученными миллионами распорядился по своему усмотрению.
Экс-главу округа Калининградской области обвинили в хищении средств

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Экс-глава Советского городского округа Калининградской области обвиняется в мошенничестве на сумму не менее 40 миллионов рублей, следствие просит его ареста, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Следственными органами СК России по Калининградской области 40-летнему бывшему главе Советского городского округа предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемый в 2017 году, будучи советником главы Гурьевского городского округа, предложил директору муниципального автономного учреждения еженедельно передавать ему 75% от прибыли предприятия под предлогом урегулирования различных вопросов, в том числе с правоохранителями. Отмечается, что реальности чиновник таких возможности не имел.
Как полагает СК, с сентября 2017 по ноябрь 2025 года обвиняемый, уже будучи заместителем главы, а впоследствии и главой Советского городского округа, получил от директора предприятия не менее 40 миллионов рублей. Подчеркивается, что в ноябре 2025 года его преступные действия пресечены сотрудниками регионального УФСБ России.
В настоящее время следствие ходатайствует о его аресте.
Главой Советска с 2021 по июнь 2025 года был Евгений Макаров, карьеру политика он начал в 2009 году в администрации Гурьевского округа, сообщали региональные СМИ.
