https://ria.ru/20251117/sk-2055495576.html
Экс-главу округа Калининградской области обвинили в хищении средств
Экс-главу округа Калининградской области обвинили в хищении средств - РИА Новости, 17.11.2025
Экс-главу округа Калининградской области обвинили в хищении средств
Экс-глава Советского городского округа Калининградской области обвиняется в мошенничестве на сумму не менее 40 миллионов рублей, следствие просит его ареста,... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T15:39:00+03:00
2025-11-17T15:39:00+03:00
2025-11-17T15:44:00+03:00
происшествия
россия
калининградская область
советск
евгений макаров
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055495884_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_b807ddd9f1687a56e4ee0939fd0db792.jpg
https://ria.ru/20250623/sahalin-2024728205.html
россия
калининградская область
советск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055495884_45:0:1485:1080_1920x0_80_0_0_088a7d92c868aa83c2d331b6a213870e.jpg
Задержание экс-главы Советского городского округа Калининградской области
Экс-главу Советского городского округа Калининградской области обвиняют в том, что он похитил не менее 40 миллионов рублей. Следствие просит его арестовать. Мужчина взял деньги у муниципальной компании, обещая урегулировать вопросы с правоохранителями и надзорными органами. На самом деле он таких возможностей не имел, а полученными миллионами распорядился по своему усмотрению.
2025-11-17T15:39
true
PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, калининградская область, советск, евгений макаров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Калининградская область, Советск, Евгений Макаров, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-главу округа Калининградской области обвинили в хищении средств
Экс-главу округа Калининградской области обвинили в хищении 40 млн руб
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Экс-глава Советского городского округа Калининградской области обвиняется в мошенничестве на сумму не менее 40 миллионов рублей, следствие просит его ареста, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Следственными органами СК России
по Калининградской области
40-летнему бывшему главе Советского городского округа предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемый в 2017 году, будучи советником главы Гурьевского городского округа, предложил директору муниципального автономного учреждения еженедельно передавать ему 75% от прибыли предприятия под предлогом урегулирования различных вопросов, в том числе с правоохранителями. Отмечается, что реальности чиновник таких возможности не имел.
Как полагает СК, с сентября 2017 по ноябрь 2025 года обвиняемый, уже будучи заместителем главы, а впоследствии и главой Советского городского округа, получил от директора предприятия не менее 40 миллионов рублей. Подчеркивается, что в ноябре 2025 года его преступные действия пресечены сотрудниками регионального УФСБ России.
В настоящее время следствие ходатайствует о его аресте.
Главой Советска
с 2021 по июнь 2025 года был Евгений Макаров
, карьеру политика он начал в 2009 году в администрации Гурьевского округа, сообщали региональные СМИ.