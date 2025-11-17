Экс-главу округа Калининградской области обвинили в хищении средств

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Экс-глава Советского городского округа Калининградской области обвиняется в мошенничестве на сумму не менее 40 миллионов рублей, следствие просит его ареста, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами СК России по Калининградской области 40-летнему бывшему главе Советского городского округа предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый в 2017 году, будучи советником главы Гурьевского городского округа, предложил директору муниципального автономного учреждения еженедельно передавать ему 75% от прибыли предприятия под предлогом урегулирования различных вопросов, в том числе с правоохранителями. Отмечается, что реальности чиновник таких возможности не имел.

Как полагает СК, с сентября 2017 по ноябрь 2025 года обвиняемый, уже будучи заместителем главы, а впоследствии и главой Советского городского округа, получил от директора предприятия не менее 40 миллионов рублей. Подчеркивается, что в ноябре 2025 года его преступные действия пресечены сотрудниками регионального УФСБ России.

В настоящее время следствие ходатайствует о его аресте.