Продажи сигарет в России упали за год почти на четверть - РИА Новости, 17.11.2025
05:44 17.11.2025
Продажи сигарет в России упали за год почти на четверть
Продажи сигарет в России упали за год почти на четверть - РИА Новости, 17.11.2025
Продажи сигарет в России упали за год почти на четверть
Россияне за год - с осени 2024 года по осень 2025-го - сократили покупки сигарет на 23%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета", изучив более чем РИА Новости, 17.11.2025
Продажи сигарет в России упали за год почти на четверть

Продажи сигарет в России упали за год на 23%

Продажа сигарет
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Продажа сигарет . Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россияне за год - с осени 2024 года по осень 2025-го - сократили покупки сигарет на 23%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета", изучив более чем 4,3 миллиона чеков, выданных в торговых точках по всей стране.
"В сегменте "Сигареты" падение спроса в целом за год составило 23%, хотя в одном из регионов, в Красноярском крае, продажи увеличились на 5%, несмотря на повышение цены на 13%. Средняя цена пачки сигарет в РФ подросла до 232 рублей против 206 в 2024 году, рост составил 13%", - рассказали в компании.
21 августа, 12:01
Кроме того, практически все регионы показали рост цены на курительный табак, в среднем по стране на 10%, за исключением Краснодарского края, где цена, наоборот, снизилась на 19% сразу. "Правда, на спросе это не отразилось никак - при том, что в среднем по стране спрос упал на те же 19%", - добавили аналитики.
Однако подобная ситуация не сказалась на росте в сфере розничной торговли табачной продукцией в России, где положительная динамика прослеживается с 2022 года.
"По состоянию на 1 ноября 2025 года, общее число магазинов, торгующих табачными изделиями, в стране увеличилось на 39,8%", - заключили в компании.
