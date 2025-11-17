Продажи сигарет в России упали за год почти на четверть

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россияне за год - с осени 2024 года по осень 2025-го - сократили покупки сигарет на 23%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета", изучив более чем 4,3 миллиона чеков, выданных в торговых точках по всей стране.

"В сегменте "Сигареты" падение спроса в целом за год составило 23%, хотя в одном из регионов, в Красноярском крае , продажи увеличились на 5%, несмотря на повышение цены на 13%. Средняя цена пачки сигарет в РФ подросла до 232 рублей против 206 в 2024 году, рост составил 13%", - рассказали в компании.

Кроме того, практически все регионы показали рост цены на курительный табак, в среднем по стране на 10%, за исключением Краснодарского края , где цена, наоборот, снизилась на 19% сразу. "Правда, на спросе это не отразилось никак - при том, что в среднем по стране спрос упал на те же 19%", - добавили аналитики.

Однако подобная ситуация не сказалась на росте в сфере розничной торговли табачной продукцией в России, где положительная динамика прослеживается с 2022 года.