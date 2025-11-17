Число штрафов за нарушения ПДД в Подмосковье снизилось до 27,7 миллиона

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. За 10 месяцев текущего года в Подмосковье зафиксировано снижение количества штрафов за нарушение правил дорожного движения до 27,7 миллиона, что свидетельствует о повышении дисциплины на дорогах, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 34,9 миллиона правонарушений. Мониторинг дорожной ситуации обеспечивают свыше 1,8 тысячи стационарных и 200 передвижных комплексов фотовидеофиксации, которые автоматически фиксируют нарушения и направляют уведомления о штрафах водителям. Эти данные были озвучены на совещании, которое губернатор Московской области Андрей Воробьев провел с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов.

"В нашей стране ведется большая работа по обеспечению безопасности, снижению аварийности, смертности на муниципальных, региональных, федеральных дорогах. Наш президент большое внимание уделяет этому направлению, на днях он утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения в РФ до 2030 года и на перспективу до 2036-го. Кроме того, мы плотно работаем в рамках нацпроекта, региональных программ. При поддержке президента и правительства, в формате концессий строим в Подмосковье современную дорожную инфраструктуру", - сказал Воробьев.

Как сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, в рамках развития системы фотофиксации в регионе увеличили количество камер и расширили их функционал.

"Так, у нас 237 камер регистрируют случаи, когда водитель разговаривает по телефону во время движения. А 322 камеры следят за тем, пристегнут ли он или пассажир ремнем безопасности", – сказал он.

Министр добавил, что в следующем году в планах установить более 300 новых камер и начать замену свыше 1,3 тысячи комплексов на более современные. Также он уточнил, что дороги будут оборудованы 500 детекторами для фиксации потоков транзитных средств и контроля экологических нарушений.

По словам Сибатулина, на особом контроле 13 региональных дорог, среди которых "Наро-Фоминск – Новоникольское – Васильчиново", Рогачевское, Волоколамское, Можайское, Егорьевское, Фряновское и Рязанское шоссе. Там устанавливают катафоты и сигнальные столбики, разделяют встречные потоки, планируют обустроить линии наружного освещения и увеличить количество камер фотовидеофиксации.

В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" на региональных и муниципальных дорогах внедрен единый стандарт обустройства пешеходных переходов, направленный на снижение аварийности. Новые требования включают установку направленной подсветки перехода и подходов, лежачих полицейских, светофоров типа "Желтое мигание", дорожных знаков "Пешеходный переход" над проезжей частью, организацию ступенчатого снижения скорости и монтаж перильных ограждений. Параллельно ведется разработка стандарта для обустройства опасных поворотов.

Что касается федеральной сети, то здесь в центре внимание топ-10 дорог, где с начала года выявлено наибольшее количество ДТП. Это участки Московского большого кольца, Московского малого кольца, ЦКАД, М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-2 "Крым", М-9 "Балтия", М-8 "Холмогоры", М-1 "Беларусь", Дмитровское шоссе. В следующем году на них также планируют установить дополнительные камеры фотовидеофиксации.

На совещании также затронули тему по оказанию медицинской помощи при ДТП. Ключевое значение здесь имеет маршрутизация пострадавших.

"В этой работе у нас два основных этапа. Первый – оказание экстренной помощи, когда в течение "золотого часа" пострадавшие эвакуируются при помощи бригад СМП (скорая медпомощь – ред.) или санитарной авиации. Причем, не только в стационары Московской области, но и Москвы, и в федеральные центры", - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин.

По его словам, на втором этапе проводится плановое долечивание, для которого привлекаются как медицинские учреждения Московской области, так и федеральные центры, включая НМИЦ Хирургии имени А.В. Вишневского, НМХЦ имени Н.И. Пирогова и РНЦХ имени академика Б.В. Петровского.

При дорожных авариях в Подмосковье работают служба скорой медицинской помощи, медицина катастроф с санитарной авиацией и 42 травмоцентра. В системе СМП функционируют 53 подстанции и 92 поста, на линию ежегодно выходят 600 бригад медиков. В 2025 году санитарная авиация совершила 857 вылетов. Среди травмоцентров особое место занимает Детский клинический центр имени Рошаля, где в текущем году помощь получили более 400 детей, пострадавших в ДТП. В этой системе ведется постоянная работа по оснащению техникой, транспортом и подготовке специалистов.

Перспективным направлением является координация работы Минтранса и Минздрава через единый ситуационный центр, который планируется открыть до конца текущего года. Кроме того, Госавтоинспекция активно взаимодействует с этими и другими ведомствами в рамках общей работы по обеспечению безопасности на дорогах.

"Мы определили зоны аварийности в Московской области, разработали комплексные планы для работы там, увеличили на 15% плотность нарядов ДПС", - отметил заместитель начальника полиции – начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.