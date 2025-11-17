В Шереметьево у иностранца нашли более тысячи украшений

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Таможенники в аэропорту "Шереметьево" обнаружили у иностранца, прибывшего из Индии, более 1 тысячи украшений из золота, бриллиантов и других драгоценных камней на 9,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ФТС России.

"Более тысячи ювелирных изделий, бриллиантов и самоцветов стоимостью 9,4 миллиона рублей обнаружили шереметьевские таможенники у иностранца, прибывшего из Индии", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ФТС , инспекторы остановили 43-летнего мужчину для выборочного контроля. В карманах брюк у него находились кольца, серьги и разноцветные камни в небольших zip-пакетах. Пассажир пояснил, что вез подарки друзьям и таможенных правил не знает.

Экспертиза установила, что украшения изготовлены из золотого сплава 750, 585 и 375 пробы, а драгоценные и полудрагоценные камни – это бриллианты, танзаниты, турмалины, топазы, кварцы, адуляры, бериллы, гранаты, корунды.