12:02 17.11.2025
В Шереметьево у иностранца нашли более тысячи украшений
Таможенники в аэропорту "Шереметьево" обнаружили у иностранца, прибывшего из Индии, более 1 тысячи украшений из золота, бриллиантов и других драгоценных камней... РИА Новости, 17.11.2025
происшествия
россия
индия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
шереметьево (аэропорт)
происшествия, россия, индия, федеральная таможенная служба (фтс россии), шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Россия, Индия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Шереметьево (аэропорт)
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкШереметьево
Шереметьево . Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Таможенники в аэропорту "Шереметьево" обнаружили у иностранца, прибывшего из Индии, более 1 тысячи украшений из золота, бриллиантов и других драгоценных камней на 9,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ФТС России.
"Более тысячи ювелирных изделий, бриллиантов и самоцветов стоимостью 9,4 миллиона рублей обнаружили шереметьевские таможенники у иностранца, прибывшего из Индии", - говорится в сообщении.
Как рассказали в ФТС, инспекторы остановили 43-летнего мужчину для выборочного контроля. В карманах брюк у него находились кольца, серьги и разноцветные камни в небольших zip-пакетах. Пассажир пояснил, что вез подарки друзьям и таможенных правил не знает.
Экспертиза установила, что украшения изготовлены из золотого сплава 750, 585 и 375 пробы, а драгоценные и полудрагоценные камни – это бриллианты, танзаниты, турмалины, топазы, кварцы, адуляры, бериллы, гранаты, корунды.
По факту контрабанды стратегически важных ресурсов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.
