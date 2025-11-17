https://ria.ru/20251117/sheremetevo-2055419180.html
В Шереметьево у иностранца нашли более тысячи украшений
В Шереметьево у иностранца нашли более тысячи украшений - РИА Новости, 17.11.2025
В Шереметьево у иностранца нашли более тысячи украшений
Таможенники в аэропорту "Шереметьево" обнаружили у иностранца, прибывшего из Индии, более 1 тысячи украшений из золота, бриллиантов и других драгоценных камней... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T12:02:00+03:00
2025-11-17T12:02:00+03:00
2025-11-17T12:02:00+03:00
происшествия
россия
индия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
шереметьево (аэропорт)
россия
индия
Новости
ru-RU
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Таможенники в аэропорту "Шереметьево" обнаружили у иностранца, прибывшего из Индии, более 1 тысячи украшений из золота, бриллиантов и других драгоценных камней на 9,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ФТС России.
"Более тысячи ювелирных изделий, бриллиантов и самоцветов стоимостью 9,4 миллиона рублей обнаружили шереметьевские таможенники у иностранца, прибывшего из Индии", - говорится в сообщении.
Как рассказали в ФТС
, инспекторы остановили 43-летнего мужчину для выборочного контроля. В карманах брюк у него находились кольца, серьги и разноцветные камни в небольших zip-пакетах. Пассажир пояснил, что вез подарки друзьям и таможенных правил не знает.
Экспертиза установила, что украшения изготовлены из золотого сплава 750, 585 и 375 пробы, а драгоценные и полудрагоценные камни – это бриллианты, танзаниты, турмалины, топазы, кварцы, адуляры, бериллы, гранаты, корунды.
По факту контрабанды стратегически важных ресурсов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ
. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.