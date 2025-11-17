Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области обсудили работу интеллектуальной транспортной системы
Калужская область
Калужская область
 
14:18 17.11.2025
В Калужской области обсудили работу интеллектуальной транспортной системы
В Калужской области обсудили работу интеллектуальной транспортной системы - РИА Новости, 17.11.2025
В Калужской области обсудили работу интеллектуальной транспортной системы
Эффективность работы интеллектуальной транспортной системы обсудили в Калужской области, отметив, в частности, снижение пробок и риска аварий, сообщил... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T14:18:00+03:00
2025-11-17T14:18:00+03:00
калужская область
калужская область
калуга
обнинск
владислав шапша
калужская область
калуга
обнинск
калужская область, калуга, обнинск, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Калуга, Обнинск, Владислав Шапша
В Калужской области обсудили работу интеллектуальной транспортной системы

Шапша: работу интеллектуальной транспортной системы обсудили в Калужской области

Автомобили на дороге. Архивное фото
КАЛУГА, 17 ноя – РИА Новости. Эффективность работы интеллектуальной транспортной системы обсудили в Калужской области, отметив, в частности, снижение пробок и риска аварий, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Меньше пробок и риска ДТП. Эффективное управление транспортными потоками, контроль состояния дорог. Это задачи, которые решаем с помощью интеллектуальной транспортной системы. Сегодня обсудили промежуточные итоги ее внедрения в нашей области", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Эта работа, по словам губернатора, ведется в Калуге и Обнинске.
В областном центре в этом году проведена модернизация еще семи перекрестков, подчеркнул Шапша. Проведен целый комплекс мероприятий: заменено семь дорожных контроллеров, 57 транспортных и 38 пешеходных светофоров, два вызывных пешеходных табло, установлено 70 детекторов транспорта.
"Результаты есть. И жители наверняка это чувствуют на себе. Так, на выезде с Правобережья, на участках от Московской площади до выезда из города среднее время в пути в часы пик сократилось на 27%", - подчеркнул глава Калужской области.
Он отметил, что эту тему постоянно держит в поле своего внимания.
"Предстоит сделать еще немало. Надо ускорять внедрять ИТС, чтобы результаты для жителей, а это повышение комфорта и безопасности на дорогах, были ощутимее", - резюмировал он.
Калужская областьКалужская областьКалугаОбнинскВладислав Шапша
 
 
