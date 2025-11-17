В Калужской области обсудили работу интеллектуальной транспортной системы

КАЛУГА, 17 ноя – РИА Новости. Эффективность работы интеллектуальной транспортной системы обсудили в Калужской области, отметив, в частности, снижение пробок и риска аварий, сообщил губернатор Владислав Шапша.

"Меньше пробок и риска ДТП. Эффективное управление транспортными потоками, контроль состояния дорог. Это задачи, которые решаем с помощью интеллектуальной транспортной системы. Сегодня обсудили промежуточные итоги ее внедрения в нашей области", - написал Шапша в своем Telegram-канале.

Эта работа, по словам губернатора, ведется в Калуге и Обнинске.

В областном центре в этом году проведена модернизация еще семи перекрестков, подчеркнул Шапша. Проведен целый комплекс мероприятий: заменено семь дорожных контроллеров, 57 транспортных и 38 пешеходных светофоров, два вызывных пешеходных табло, установлено 70 детекторов транспорта.

"Результаты есть. И жители наверняка это чувствуют на себе. Так, на выезде с Правобережья, на участках от Московской площади до выезда из города среднее время в пути в часы пик сократилось на 27%", - подчеркнул глава Калужской области.

Он отметил, что эту тему постоянно держит в поле своего внимания.